Durán y Dacasa ganan en US Kids de golf

Samuel Durán y Lua Pousa Dacasa en las Categorías 15-18, ganaron en el Invitacional 2023 US Kids Golf celebrado en el campo de Santa María del 23, 24 y 25 de febrero.

Durán, quien marcó tarjetas de 77, 66 y 70, resultó ser el mejor jugador del torneo con 3 golpes bajo par; por su parte Pousa, terminó empatada con 10 golpes sobre par con la costarricense Anna Rojas-Sosto, quienes fueron a playoff a muerte súbita, resultando triunfadora Pousa en el segundo hoyo disputado.

Igualmente, Panamá se alzó con la victoria en la Categoría Boys 7 con Daniel Floeck +23 (44, 44 y 43) y la Categoría 13-14 la conquistó Sara Lucini con rondas de 82, 73 y 80, con 19 golpes sobre PAR.

Por su lado, la golfista estadounidense Chelsea Kim, quien juega en el Junior Tour de APAGOLF alcanzó el primer lugar de la Categoría Girls 11-12 con tondas de 85, 80 y 79 (+28).

El torneo internacional, que por segunda ocasión forma parte del Calendario Internacional de US KIDS GOLF contó con la participación de 127 jugadores entre edades de 5 y 18 años, divididos en categorías de Boys y Girls según edad.

El roster del torneo estuvo compuestos por jugadores de Panamá, Guatemala, Colombia, Brazil, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos, México, Bélgica, Ecuador, Perú, España, Puerto Rico, El Salvador, Nicaragua.

El Panamá Invitational 2023 US KIDS GOLF repartió puntos para el Junior Golf Scoreboard, el World Amateur Ranking (WAGR), dando además Priority Status en US KIDS GOLF. Miguel Durán Presidente de APAGOLF se mostró satisfecho por la gran convocatoria y reiteró el agradecimiento a US KIDS GOLF por la confianza depositada en Panamá en incluirla como parte de su Tour Internacional, indicándo “Este es un torneo muy importante para la región latinoamericana, ya que le abre las puertas a los jugadores juniors para jugar los eventos de US KIDS GOLF en Estados Unidos y que puedan tener la opción de llegar al Campeonato Mundial de Pinehurts en North Carolina, que siempre es una ilusión para los padres e hijos asistir a este magno evento mundial”.

Sobre la competencia, Durán extendió una felicitación a los jugadores que lograron importantes triunfos a Samuel, Lua, Daniel, Sara y Chelsea, y destacando a varios jugadores panameños que tuvieron una destacada participación; ponderando que, eventos como éstos sin duda alimentan la experiencia de nuestros jóvenes.

Durán culminó dando las gracias a Santa Maria Golf Club, sede del evento, por todas las atenciones recibidas y por las buenas condiciones en que se econtraba la cancha.