Ecuestre panameña vive sus momentos en los JCC

Si en los Juegos Centroamericanos y del Caribe entrenarán medallas a los campeones del amor, éstas serían para los caballos del concurso de saltos, los únicos competidores que practican por veneración un deporte ajeno a su naturaleza.

"No importa el resultado. Siempre agradezco a mi caballo porque por naturaleza no debería saltar; lo hace por amor. Es importante conectar con Gladdys, mi yegua; eso va a hacer que ella luche por mí en la pista", aseguró a la panameña Marissa Thompson.

Ayer, Thompson y Gladdys formaron un binomio armónico en la penúltima jornada de la equitación de los juegos regionales. Cumplieron sin faltas el recorrido, después de lo cual la competidora le dio al animal palmadas a un costado del lomo, un gesto que en el idioma de la pareja significa: "Gracias, mi amor".

El lenguaje con los caballos es uno de los misterios más atractivos de los Juegos. Según Thompson, hay diferentes maneras de comunicación. En su caso casi nunca le habla a Gladdys; mejor la acaricia, está presente cuando la alimentan y trata de mantenerse en forma para sentir que merece tener de cómplice a un ser tan noble.

"Una forma de presentarle respeto al caballo es mantenerte en forma. Yo voy al gimnasio tres veces a la semana", confiesa.

Por su parte, Victoria Heurtematte, panameña que se entrena en La Florida, llegó a Santo Domingo luego de una experiencia de depresión a inicios de este año. Su caballo, Scarlett de Start , sufrió una fractura y provocó que los hermosos ojos azules de la joven se volvieran acuosos por ataques de llanto.

"Lo llevaron a la finca y yo no paraba de llorar. Fue una fractura en la mano. Estuvo mes y media parada y se recuperó, pero el hecho de interrumpir mi carrera con ella me partió el corazón", confiesa y enfatiza en el sustantivo mano porque para los de su clan los caballos tienes dos manos y dos patas, igual a los humanos.

Heurtematte aprendió ejercicios de respiración abdominal meditación y visualización, lo cual la ayudado a comunicarse mejor con Scarlett.

"Tiene 13 años, está en su 'prime', el mejor momento. A mi sí me gusta hablarle; si va muy veloz le digo, 'oh, oh', y si debemos ajustar la distancia le grito ¡vamos!, siempre funciona", asegura.

La panameña fue otra de actuación sin errores en la penúltima jornada de los juegos.