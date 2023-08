El beso de 'piquito' que ha estremecido al fútbol español

El beso que le dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso cuando las campeonas del mundo recibían sus medallas, ha estremecido la cúpula del fútbol del reino al punto de que las jugadoras de la selección han anunciado que renunciarán si antes no lo hace el directivo.

Rubiales sorprendió este viernes a la Asamblea General de la Federación Española, al anunciar que no dimite de su cargo de presidente, como comunicó el jueves a su entorno cercano, y defendió que el beso en la boca a Jenni Hermoso fue “consentido”.

“Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido, esta jugadora falló un penalti y yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración”, aseguró.

Rubiales relató la acción y como se inició tras un acto de la futbolista que le levantó del suelo entre abrazos. “Y casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (…) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti, me contestó eres un crack y yo le dije ¿un piquito? Ella dijo, vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo”.

No obstante, Hermoso desmintió la versión ofrecida por Rubiales y afirmó en un comunicado que “en ningún momento” consintió el beso que recibió en la boca y, junto al resto de jugadoras internacionales, pidió “cambios reales, tanto deportivos como estructurales”.

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, asegura Hermoso en el comunicado.

Las 23 jugadoras españolas que se proclamaron campeonas del Mundial femenino de FIFA en Australia y Nueva Zelanda anunciaron su renuncia a seguir acudiendo a las convocatorias de la selección, mientras Rubiales se mantenga como presidente de la federación.

“Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes”, manifiestan en el mismo comunicado en el que Jenni Hermoso censura las palabras de Rubiales.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!