'El Bolillo' Gómez busca cerrar con una victoria para El Salvador ante Panamá

El técnico de El Salvador, Hernán “El Bolillo” Gómez, prometió realizar un “partido muy profesional” e ir por el triunfo cuando enfrente a Panamá este martes en el cierre del Grupo A, de la eliminatoria de la Concacaf en el Rommel Fernández.

“El Bolillo” Gómez reiteró que la camiseta es el “orgullo” de un país y que buscarán cerrar de la mejor manera la eliminatoria ante Panamá, luego de caer ante Surinam en su último partido por 4-0.

El colombiano al servicio de los salvadoreños, admitió que luego de la caída ante Surinam, quedaron "muy golpeados” por la derrota, pero que ahora se presenta una “oportunidad muy linda y grande de hacer un buen partido, de tratar de recuperar los resultados que no se obtuvo en toda la eliminatoria”, dijo.

Gómez prometió un partido muy profesional y muy serio. “Representamos a El Salvador y trataremos que se recupere la tristeza y la rabia”, buscando un triunfo ante Panamá, explicó.

En su conversación con los medios panameños, "El Bolillo" Gómez, admitió su deseo de poder seguir otro ciclo (cuatro años) al frente de El Salvador, con miras a la eliminatoria del Mundial 2030.