El campo enamora y el calor agobia a los golfistas en el Panamá Championship

Los golfistas latiniamericanos Fabián Gómez de Argentina y Rafael Campos de Puerto Rico, terminaron ayer el hoyo 18 agobiados por el fuerte calor propio de la época seca de Panamá, pero con una sonrisa en su rostros, tras terminar la primera fecha del Panamá Championship que se disputa en la cancha de Cerro Viento con score de 67 y 68 golpes, 3 y 2 bajo el par.

"Cansa un poco el calor, pero estoy algo acostumbrado y al final no fue mayor problema. Los greenes están excelente al igual que el campo de juegos", aseguró Gómez.

El jugador sudamericano manifestó su optimismo de pasar sin mayor complicaciones el corte y estar entre los mejores de este torneo donde participan 140 golfistas de diferentes países del mundo.

"Me tengo mucha confianza para jugar el Panamá Championschip, pero bueno esto es golf hay que trabajar hoyo por hoyo . La cancha así como estuvo en la primera fecha sin viento, es más fácil jugar, pero hay que esperar el comportamiento del clima hasta el domingo", expresó Gómez.

El golfista argentino dijo que el hoyo 16 de la cancha de Cerro Viento es el más complicado para él principalmente al momento de buscar el freeway. "Los hoyos 10 y 18 son los más accesibles o fáciles".

Por su parte el puertorriqueño Rafael Campos, no podía ocultar su felicidad de regresar a jugar en Cerro Viento y sobre todo lograr terminar el primer día con un -2 en su tarjeta.

"Salimos temprano y no había mucho viento, pero estoy muy contento como le pegué a la pelota y en realidad durante todo el recorrido nunca estuve en problemas. Hice dos boggies, pero tuve 16 oportunidades para birdies y emboqué cuatro, en general un buen día un buen comienzo", afirmó Campos.

"El clima estuvo caluroso, pero no tan húmedo como en ediciones anteriores que me ha tocado jugar aquí e incluso es el único lugar que en mi vida me llevó a cambiar una camisa por la fuerte humedad en medio de una jornada hace como 10 años atrás" recordó el boricua.

Rafael Campos, calificó los cambios muy buenos los cambios realizados a varios hoyos del campo donde se le dio mayor extensión.