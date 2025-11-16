El Salvador sufre bajas para enfrentar a Panamá

El Salvador, dirigido por Hernán "El Bolillo" Gómez, sufre otra baja antes de realizar el partido contra Panamá, correspondiente a la última fecha de la fase de los cuadrangulares camino al Mundial de 2026 de la Concacaf.

Panamá y El Salvador se enfrentan mañana en el estadio Rommel Fernández a las 8:00 p.m. en el cierre del Grupo A de la eliminatoria.

El cuadro cuscatleco eliminado de toda opción por llegar al Mundial 2026 tendrá cuatro bajas, como el extremo derecho Jefferson Valladares, el delantero colombiano nacionalizado salvadoreño Brayan Gil y el mediocampista Mauricio Cerritos.

El último fue ayer, el jugador Nathan Ordaz, que milita en el equipo de Los Angeles F.C (LAFC) de la MLS de Estados Unidos.

Según dio a conocer ayer la dirigencia salvadoreña, el delantero Ordaz pidió un permiso especial al cuerpo técnico, para resolver algo sobre su vida personal y su carrera deportiva, y el mismo fue concedido por parte del cuerpo técnico que dirige "El Bolillo" Gómez.

La selección salvadoreña se encuentra en Panamá desde el pasado viernes, con miras al partido eliminatorio.

"El Bolillo" Gómez clasificó a Panamá a su único mundial como técnico, la última vez que enfrentó a la Roja en el Rommel fue cuando dirigió a Honduras en partido de eliminatoria que terminó 1-1.