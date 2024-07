Emily Santos mejora su marca olímpica en los Juegos de París

La deportista panameña Emily Santos culminó su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 mejorando su marca en una cita olímpica.



Santos, que compitió en los 100 metros pecho, terminó este domingo sexta en su serie con tiempo de 1:09.94, una marca que le permite superar los 1:12.10 de Tokio 2020.



En el París La Défense Arena, Santos se convirtió en la primera panameña, de un total de ocho, en tener actividad en los Juegos.



"Estoy muy feliz de por fin haber nadado y podido representar a mi país. Disfruté la competencia", dijo Santos a RPC.



La panameña admitió que estaba un poco nerviosa antes de saltar a la pileta, pero le gustó la carrera que hizo este domingo.



"Fue bien cansona, pero todo bien. Seguiré trabajando para los próximos juegos", agregó.



Aunque mejoró su tiempo con respecto a los Juegos pasados, Santos no logró cumplir su objetivo de mejorar su mejor marca, la cual es de 1:08.68. Ella aspiraba bajar a 1:07.00.



"Me quedé un poco corta en bajar mi tiempo, pero esto es parte de la competencia, de vez en cuando sale, de vez en cuando no", expuso.



La nadadora también agradeció a los panameños, que madrugaron para no perderse su participación.



Santos, a sus 19 años, ahora tiene en su palmarés dos Juegos Olímpicos, tras debutar en Tokio con 16 años. Ya piensa en las próximas, que se realizarán en Los Ángeles, en 2028.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!