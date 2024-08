En el gimnasio 'Rokero' Alcázar festejan el triunfo de Atheyna Bylon

El combate de Atheyna Bylon en los Juegos Olímpicos, tal como lo hacía Roberto 'Manos de Piedra' Durán en su mejores tiempos, paralizó este jueves Panamá, que asistió emocionado al pase a la final de su deportista, que peleará por el oro convirtiéndose desde ya en la primera panameña en lograr una medalla olímpica.



El gimnasio Pedro "Rokero" Alcázar de la capital panameña, donde se formó Atheyna durante parte de su carrera pugilística, fue uno de eso sitios donde el combate olímpico de este jueves no podía pasar inadvertido.



Un "Vamos Atheyna" fue el campanazo que paralizó el centro enmarcado por sacos de boxeo y un cuadrilátero.



En cada asalto se coreaban los golpes con un "coge", expresión que daba muestra de los impactos sobre la anatomía de la rival Cindy Ngamba, representante del equipo olímpico de refugiados y de origen camerunés.



Todos estaban pendientes en el gimnasio de la pelea de la panameña, y a falta de una televisión, un teléfono móvil sirvió para ser testigo del triunfo histórico de la boxeadora, de 35 años.



Después de tres tensos asaltos, el silencio volvió a llenar el lugar, hasta que se escuchó alto y claro "triunfo para la esquina azul", lo que hizo estallar de alegría a todos los presentes, que no paraban de repetir "Vamos Atheyna", "Gracias Atheyna", mezclado con algunos "Gracias a Dios", lo logramos.



"Esto es una gran motivación y una muestra que el boxeo es el deporte que más gloria le ha dado a Panamá", le indicó a la Agencia EFE el entrenador de boxeo profesional José Murillo.



Eufórico por el triunfo de la compatriota, Murillo se atrevió a vaticinar que "va a ser campeona olímpica, cuando nadie la tenía para llegar hasta aquí (a pelear por el oro)".



Con una sonrisa el entrenador panameño Celso Chávez, señaló que el triunfo es un aliciente para todos los boxeadores, "para que trabajen más y se cuiden más".



La hazaña de la boxeadora llega como aire fresco al boxeo en Panamá, disciplina deportiva que le ha dado más de 30 campeones mundiales al país centroamericano, pero que pasa por un bajón en los últimos años.



"El boxeo anda de capa caída en estos momentos", reconoció Chávez.



Con este triunfo, Bylon, campeona del Mundo en 2014, tiene la oportunidad el sábado próximo, ante la china Li Qian, de ganar la medalla de oro en los -75 kilogramos del boxeo olímpico, aunque la deportista ya ha hecho historia como la primera panameña en lograr una medalla.



Panamá hasta ahora contaba con tres medallas: dos bronces en Londres 1948, en los 100 y 200 metros masculinos, ambas de Lloyd La Beach, y el oro en Pekín 2008 de Irving Saladino en salto de longitud.