Españolas logran el triplete y dominan el fútbol femenino

La selección española femenina se ha proclamado campeona del mundo tras derrotar a Inglaterra en Sídney por 1-0 con un tanto de Olga Carmona a los 29 minutos.

España tuvo la gran oportunidad de situarse con dos tantos de ventaja con un penalti por mano de Keira Walsh que señalizó la estadounidense Tori Penso tras acudir al video, pero el lanzamiento de Jenni Hermoso lo detuvo la guardameta Mary Earps a los 69 minutos.

Luego supo aguantar bien la presión de su rival e incluso tuvo alguna ocasión más para incrementar su ventaja.

España se convierte en el quinto conjunto que se ciñe la corona global y accede a un palmarés que encabeza Estados Unidos con cuatro títulos, dos más que Alemania, mientras que Japón y Noruega son las otras dos selecciones laureadas.

La reina Letizia dijo este domingo en la ciudad australiana de Sídney que se siente emocionada de poder alentar a la selección femenina de fútbol de España en la final contra Inglaterra del Mundial Australia-Nueva Zelanda.

El seleccionador de España, Jorge Vilda, dijo tras la victoria en la final del Mundial que “es difícil de describir”, que es una “inmensa alegría” y que está “orgullosisímo” de sus jugadoras.

“Estoy orgullosímo de este equipo, muy feliz por toda la gente que está viéndonos, que les hemos hecho felices. Hemos demostrado que sabemos sufrir, este equipo ha creído y somos campeonas del mundo”, dijo.

“En cuanto ha pitado el árbitro he podido ver a mi hija y mi mujer, mi hijo y mis padres están en casa y muy feliz por todo el mundo. Ahora les decimos al país que celebren, me imagino como está España, vamos a celebrar aquí y no sé cómo acabará”, contó.

El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han felicitado a la selección española de fútbol que se ha proclamado campeona del mundo de fútbol este domingo en Sídney.

“¡¡Campeonas!! ¡¡Campeonas!! ¡¡Campeonas del mundo!! Sois las mejores jugadoras de fútbol del mundo. ¡Esto es FÚTBOL y es HISTORIA!”, señala el rey en un mensaje en la red social X, antes Twitter.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

En la misma red social, el presidente del Gobierno afirma: “Habéis hecho historia. Sois un orgullo. Sois referentes. Sois muy GRANDES”.

“Es una alegría y es emocionante estar hoy aquí en Sídney para arropar y para acompañar a las jugadoras y a todo el cuerpo técnico en una final que está haciendo vibrar a toda España”, declaró la reina desde el estadio.

La reina y su hija menor viajaron a Australia después de despedir a la infanta Leonor, quien comenzó el pasado 17 de agosto su formación militar en Zaragoza.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!