Estadounidense Brandon Matthews conquista el Astara Golf Championship en Bogotá

BOGOTÁ, Colombia – Un putt para águila de dos metros en el hoyo 72 le dio a Brandon Matthews la victoria en el Astara Golf Championship presentado por Mastercard. El estadounidense completó un score de 19-bajo par 264 para imponerse por un golpe en el cuarto evento de la temporada 2022 del Korn Ferry Tour que se celebró en el Country Club de Bogotá.

Versión impresa

En el segundo lugar empataron los también estadounidenses Ryan McCormick y Ben Griffin. El primero de los mencionados terminó con una ronda de 66 golpes, mientras que el segundo, líder del evento tras los primeros 54 hoyos de competencia, finalizó con un 68. En el cuarto lugar, con 17-bajo par, culminó en solitario Joey Garber.

El argentino Marcos Montenegro firmó rondas de 70-62-69-67 para un global de 15-bajo par y así terminar como el mejor de los 22 latinoamericanos que inició la semana en la capital colombiana. El jugador de 24 empató en el quinto lugar con el estadounidense Rob Oppenheim (67).

El tres veces ganador en PGA TOUR Latinoamérica, Augusto Núñez sumó su primer top-10 de la temporada al empatar el séptimo lugar. El argentino registró una ronda final de 65 para escalar un total de 15 casillas. Con un total de 14-bajo par igualó con el estadounidense Eric Cole, quien también hizo 65 este domingo.

Con 12-bajo par, el top-10 lo cerraron los estadounidenses Tee-K Kelly (66), Ryan Brehm (70) y Jay Card III (70) y el sudafricano MJ Daffue (69). El colombiano Nicolás Echavarría fue el mejor local de la duodécima edición del campeonato al terminar en un empate por el puesto 13. El de Medellín finalizó con 272 golpes, 11-bajo par.

“Es indescriptible lo que estoy sintiendo. Mi juego ha venido en un proceso de crecimiento desde hace dos años y he jugado un golf increíble. No veo la hora de llegar a casa para celebrar con toda la familia”, sostuvo Brandon Matthews, quien esta semana jugaba su torneo No. 50 en el Korn Ferry Tour.

Matthews inició el domingo a tan solo un golpe del liderato, pero rápidamente se puso en contienda con el título con tres birdies en sus primeros seis hoyos. En el 7 y 9 parecía que se alejaba de la victoria al firmar bogeys y hacer el cruce en tan solo 1-bajo par. Definitivamente su mejor momento llegó en los últimos tres hoyos. Birdies consecutivos en el 16 y 17 y un águila en el 18.

Precisamente a ese hoyo final llegó empatado con Ryan McCormick en 16-bajo par pero luego de un gran driver por encima de los árboles y un segundo tiro con el hierro 9 se dejó una buena oportunidad para águila. Un putt firme que entró y finalmente le permitió celebrar en Colombia.

EVA TAMBIÉN:http://Víctor Ortíz, clasificó al Mundial de St. George, Utha y ahora piensa en grande

“Tuve un par de hoyos malos sobre la mitad de la ronda. Un par de putts no entraron, pero me mantuve tranquilo y enfocado en mi plan de juego. Sabía que no podía salirme de mi rutina y que, aunque el tablero estuviera apretado ese plan me iba a terminar dando un buen resultado”, añadió Matthews, quien con su victoria asciende al No. 1 del Listado de Puntos del Korn Ferry Tour.

En Bogotá precisamente Matthews empezó su carrera profesional. En 2017 con tan solo 22 años, el estadounidense llegó a la capital colombiana para jugar el Avianca Colombia Open, primer evento de la temporada del PGA TOUR Latinoamérica. Un empate por el noveno lugar fue su resultado final. La siguiente semana viajaría a Buenos Aires, Argentina, y allí lograría su primera victoria como profesional en el Molino Cañuelas Championship.

“Aquí empezó este sueño de algún día llegar al PGA TOUR y hoy después de tantas cosas que han sucedido puedo decir que estoy un paso más cerca. Sin PGA TOUR Latinoamérica la verdad no estaría acá. Es un Tour donde encontré mi juego, mis debilidades y mis fortalezas. Estoy jugando el mejor golf de mi carrera y estoy emocionado por ver lo que puedo hacer”, concluyó Matthews.

Esta es la segunda temporada completa de Matthews en el Korn Ferry Tour. En 2018 jugó por primera vez en el circuito estadounidense y luego de 21 eventos y dos top-10s terminó en el puesto 82 del listado de puntos. En esta temporada y solo con cuatro eventos culminados, Matthews se ha destacado con cortes superados en Bahamas, un empate por el segundo lugar en el Panamá Championship y ahora con su victoria en el Astara Golf Championship.

VEA TAMBIÉN: http://Atheyna Bylon busca sumar puntos en Bulgaria pensando en París 2024

Como miembro de PGA TOUR Latinoamérica, Matthews disputó un total de 20 torneos y logró victorias en Argentina, República Dominicana y Estados Unidos. Su mejor temporada fue la 2020-21 cuando logró dos de esos triunfos y se consagró como Jugador del Año.