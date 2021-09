Estrategia panameña da frutos ante Corea del Sur en el Mundial Sub-23 de Béisbol

El estratega panameño Cristóbal Girón apostó ayer por dos lanzadores izquierdos ante Corea del Sur y Panamá obtuvo su segundo triunfo en el Mundial de Béisbol Sub-23, que se disputa en México.

La tropa panameña superó 5-2 a los asiáticos, en la actividad del grupo B.

Teidín Frías, que trabajó 4.1 entradas y permitió dos anotaciones, reconoció que no fue tarea sencilla dominar a los rivales, por lo que tuvo que ajustar sus lanzamientos.

"Salí a guerrear porque sabía que no sería fácil. En la primera entrada estaba un poco desconcentrado, me adapté y volví. La curva no me estaba cayendo y comencé a mezclar cambio y recta para sacar los outs", precisó el abridor.

Desde el banquillo, Girón recalcó que había hecho las labores de scouting necesarias para saber cómo encarar a los surcoreanos.

"Ellos habían realizado varios juegos contra zurdos y no habían estado cómodos. La prueba está en que les tiramos dos zurdos (Frías y James González) y pudimos maniatar a la batería de Corea", puntualizó Girón.

El piloto recordó que la competencia es tan fuerte que no hay que descuidarse y debe ser selectivo con los bateadores. Además, manifestó que la derrota sufrida en el primer juego se pudo deber a la ansiedad en lanzadores y bateadores.

En cuanto a Adrián Montero, el timonel mencionó que se ha ganado su puesto en la alineación estelar.

"Los que están en la reserva son tan importantes como los que inician. Cuando un pelotero sale de la reserva a hacer su trabajo, él le está diciendo al mánager: 'esta posición es mía' y la mantendrá", explicó.

Hoy el elenco canalero se medirá a Países Bajos, desde las 12.00 p.m.

