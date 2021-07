Eurocopa: los jugadores sorpresa de la competición continental

Comenzamos con el hombre gol de la República Checa y uno de los goleadores del torneo, Patrik Schick.

Schick juega para el Bayer Leverkusen de la Bundesliga y su temporada fue regular, ya que alcanzó anotar un total de nueve goles en el campeonato alemán y con una selección donde no abundaban las grandes estrellas, pues su lugar en el once estaba prácticamente garantizado, pero algo que no se esperaba, era una gran explosión goleadora por parte de este delantero.

El jugador de 25 años se estrenó con doblete ante Escocia, justamente, los dos únicos goles del encuentro, uno de ellos con un impresionante remate desde la media cancha al que de inmediato vieron como candidato al mejor gol del torneo, pues luce difícil que alguien logre anotar una diana de tal magnitud.

Schick también anotó un gol en el empate a 1 contra Croacia, ante los Países Bajos marcó el gol con el que su selección sentenció el partido de octavos, además de concretar otro en la derrota de su equipo frente a Dinamarca por 2-1 en los cuartos de final, logrando así, empatar a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores de la Euro con cinco anotaciones.

En la selección de Suiza, se destacaron jugadores como Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Haris Seferovic o el portero Yann Sommer, pero hay un nombre no tan llamativo, que sorprendió por completo y ese fue el carrilero Steven Zuber.

Zuber tuvo una temporada no muy buena con el Eintracht Frankfurt de Alemania, siendo mayormente suplente y apenas fueron veinte partidos por Bundesliga los que pudo jugar, muchos de ellos ingresando desde el banco, asique en esta Eurocopa estaba destinado a tener un rol secundario debido a su no muy brillante temporada, sin embargo, dejo destellos de su calidad en la derrota ante Italia entrando desde el banquillo y por esto es que salió como titular en el importante encuentro ante Turquía, terminando como la figura de la cancha con tres asistencias para los tres goles de Suiza en aquel partido, repitiendo titularidad en la victoria ante Francia en octavos poniendo el pase gol para que Suiza abriera el marcador ante el equipo francés.

El volante suizo es el líder asistidor del torneo, pero además de sus pases gol, también se destacó por sus grandes recorridos por toda la banda izquierda y terminó siendo una pieza clave para el ataque de los suizos.

Otro jugador de banda que ha sorprendido en esta Eurocopa es el lateral izquierdo de la Roma, Leonardo Spinazzola.

En una selección de Italia con buenos y talentosos nombres, es este lateral el futbolista más destacado de la “azzurri”, pues ha sido ese jugador de banda incansable, capas de cerrar muy bien su costado, pero también de lanzarse constantemente al ataque y se ha convertido en una gran alternativa en el juego ofensivo para la selección italiana.

La Euro de Spinazzola ha sido espectacular, y además, tiene un par de asistencias, una en el debut ante Turquía y otra para abrir el marcador en octavos de final contra Austria, pero no solo eso, ya que según la Uefa es el jugador más veloz del torneo con cabalgadas que llegan casi a los 34 km/h.

El italiano ha sido elegido en dos oportunidades de esta Eurocopa como “el mejor jugador del partido”, lamentablemente, sufrió una fuerte lesión en el partido de cuartos de final ante Bélgica, que lo dejo fuera el resto de la Eurocopa y se perderá gran parte del inicio de temporada con la Roma de José Mourinho.

Pablo Sarabia fue otro futbolista que no estaba llamado a brillar y terminó siendo de lo más destacado en una selección importante.

Sarabia paso la temporada 2020-2021 alternando entre titularidades y suplencias en el Paris Saint-Germain, y no era tomado en cuenta en partidos de importancia, asique llegó a esta Euro sin nada garantizado ya que en la selección española se esperaba que fuera uno más del plantel, pues comenzó el torneo como suplente ingresando en los partidos frente a Suecia y Polonia.

El español de 29 años recibió la oportunidad de ser titular en el importante encuentro frente a Eslovaquia y brilló, porque en sus pies nació el primer gol, marco el tercero y asistió para el cuarto, por lo que nuevamente salió como titular contra Croacia teniendo un gran aporte, esto tras igualar con un gol un encuentro que España comenzaba perdiendo.

Sarabia fue uno de los mejores jugadores de la selección de España con dos goles y dos asistencias en un equipo que cambio su rostro a partir de la tercera jornada de grupo, coincidiendo esto justamente con el ingreso a la titular de Sarabia.

La selección de Dinamarca fue una de las grandes sorpresas de esta Eurocopa, nación que se repuso después de la baja de su estrella, Christian Eriksen, aun así lograron llegar hasta semifinales en este torneo y uno de sus jugadores más destacados fue sin duda alguna el lateral Joakim Mæhle.

Mæhle fue un fichaje de mitad de temporada para el Atalanta, proveniente del Genk de Bélgica y sumándose al club italiano en enero de 2021, asique son solo meses los que tiene compitiendo en la Serie A, sin embargo, con lo mostrado en el poco tiempo que tiene en “la diosa”, se ganó su puesto en la selección danesa para esta Euro y no desentonó.

Mæhle disputó todos los minutos en los encuentros de su selección en esta Eurocopa y a su seguridad defensiva hay que agregarle su capacidad para sumarse constantemente al ataque, pero no solo para acompañar, pues siendo lateral logró marcar dos goles, uno contra Rusia donde Dinamarca alcanzó la clasificación y otro en octavos ante Gales, pero además hubo otra cosa que sorprendió, y es que aunque la posición principal de Mæhle es lateral por derecha, en este torneo fue utilizado como carrilero por izquierda mostrando así su polivalencia.

