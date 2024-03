Fanlyc tendrá una carrera por los niños

El sábado 20 de abril se realizará la Carrera Caminata-Familiar Blue Cross and Blue Shield of Panama de 5 y 1 kilómetro a beneficio de la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer.

La carrera tendrá como partida y llegada el sector de Los Lagos en la Ciudad del Saber en Clayton y se premiarán todas las categorías y las inscripciones tendrán un costo de 10 dólares para los niños y 15 dólares para los adultos y la mayoría del dinero recaudado será para Fanlyc.

El evento forma parte de la novena edición de la Semana más Saludable "Fit 4 all", a realizarse del 15 al 19 de abril, con el objetivo de fomentar un estilo de vida saludable a través de diversas actividades deportivas, recreativas y de bienestar completamente gratis.

Mauricio de la Guardia, presidente ejecutivo de Internacional de Seguros, aseguró que la Semana más Saludable "Fit 4 all" de Blue Cross and Blue Shield of Panama, ahora en su novena edición, se ha convertido en una tradición arraigada, un espacio dirigido a toda la familia en donde como compañía promueven la importancia de un estilo de vida saludable a través del ejercicio y una alimentación consciente.

De la Guardia expresó además su profundo agradecimiento a Fanlyc por permitirles colaborar en su valiosa misión, en la que proporcionan asistencia médica, transporte, alojamiento, alimentación saludable y otras formas de ayuda a más de 500 niños у adolescentes con cáncer que enfrentan dificultades financieras.

La Semana más Saludable "Fit 4 all" de Blue Cross and Blue Shield of Panama, se llevará a cabo en las sucursales de PowerClub, desde las 6:00 p.m., cinco días que buscan reunir a las familias panameñas y asegurados de Internacional de Seguros en una serie de actividades diseñadas para mejorar la salud, que incluyen una variedad de clases de ejercicios para todos los niveles.

También habrá una zona médica con profesionales autorizados de Clinilab que realizarán mediciones de presión arterial, talla, peso e índice de masa corporal. Zona de Yoga con clases dirigidas por Evelyn Pugliese.

Zona de Spa con masajes y terapias de relajación simultáneas. Clases en tarima desde calentamiento y ejercicio funcionales por Abdiel Abdul y baile por Alexis Solís, gracias a PowerClub así como Zumba y Tabata por Algis y Luchi de la Hora Fit. Zona de alimentación y picnic con restaurantes que ofrecerán menús saludables.