Fedebeis tratará de implementar una burbuja similar a la de la NBA para el torneo mayor

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) tratará de implementar un protocolo sanitario similar a la burbuja de la NBA para el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, en caso de que el Ministerio de Salud dé el permiso respectivo.

Según el protocolo, todos los equipos estarían hospedados en hoteles, de donde solo podrán salir para participar en sus correspondientes partidos y una vez culminados los mismos regresarán a su lugar de concentración.

En cada habitación de los hoteles estarán dos miembros de cada novena, a quienes se les llevará sus alimentos para que no tengan que bajar al restaurante y así evitar contacto con otras personas.

Durante los entrenamientos previos al inicio del torneo, a los jugadores se les hará pruebas. En caso de que tres días antes de la inauguración uno salga positivo por coronavirus, ya no podrá jugar en el campeonato.

"Si algún jugador sale positivo durante los entrenamiento, podrá reintegrarse cuando se recupere. Tres días antes del torneo se harán nuevamente, pero si hay un positivo, ya no podrá participar. La idea es que todos los atletas entren limpios en la burbuja", expresó Aníbal Reluz, gerente de la Fedebeis en el programa Deportivamente.

Antes del ingreso a los estadios, los peloteros tendrán que seguir las medidas de desinfección. Además, jugadores y técnicos estarán separados.

"En el dugout solo estarán los que van a jugar, los técnicos estarán en una tolda al lado. En una tolda también estarán los suplentes y los lanzadores del bullpen. También habrá una persona que limpie los bates", agregó Reluz.

Cuando los partidos terminen, los jugadores dejarán su uniforme debido a que habrá un personal asignado para esta función.

La Fedebeis tiene contemplado comenzar la pretemporada el 1 de septiembre y los partidos oficiales el 26 de septiembre. Sin embargo, si el Minsa no da el visto bueno, la Fedebeis no realizará el torneo.

"Si el Minsa dice que no, no se hace el torneo. No vamos a jugar si no tenemos asegurada la salud de nuestros peloteros", puntualizó Reluz.

