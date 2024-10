Fernando 'La Pantera´ Martínez, ansioso por enfrentar al invicto Miniel por el título Fedecentro

Fernando "La Pantera" Martínez admite que se le presenta una gran oportunidad que tiene aprovechar, terminar con el invicto de Jonathan Miniel y levantar el título ligero (135 libras) Fedecentro de la AMB, en la pelea coestelar de KO al Cáncer, este 19 de octubre, en la Arena Roberto Durán que abrirá sus puertas a las 6:00 p.m., e iniciará el espectáculo a las 8:00 p.m.

"Esperemos que la pelea se pueda dar, que demuestre que tiene nivel", expresó Martínez, sobre su rival, en referencia a que en la primera ocasión no se pudieron enfrentar, debido que Jonathan Miniel no hizo el peso.

Martínez con récord de 6-2 (2KO), llega a enfrentar a uno de los mejores prospectos como Jonathan Miniel que tiene marca de 6-0 (5KO), un récord que no asusta a "La Pantera".

La presión se encuentra al lado de Jonathan Miniel, sostiene Martínez, que recordó que el pasado 28 de junio, su rival no hizo el peso, no se pudieron enfrentar y envió un mensaje, que el boxeo es una carrera de disciplina, que él cumplió con la revisión médica y el peso previo.

Fernando Martínez sostiene que llegó en 140 libras, cumplió con las 5 libras reglamentarias del pesaje previo en el chequeo médico y Miniel marcó 138 libras, por lo que todo indica que la pelea en está ocasión se efectuará, advirtió "La Pantera".

"Yo me siento tranquilo, no me asusta su récord", reiteró Martínez e indicó que este miércoles estaba a libra y media del peso de la pelea que son 135 libras y que el viernes (mañana) no debe tener problemas para cumplir con lo pactado en la báscula en el pesaje oficial.

Sobre, Miniel, "La Pantera" agregó que le gusta pelear con los buenos y sabe que con el triunfo y un título regional Fedecentro, muchas puertas se pueden abrirse.

La pelea estelar de la velada boxística KO al Cáncer será entre Ricardo "El Científico" Núñez y Jezreel Corrales por el título ligero (135 libras) continental latino de CMB.

Ocho peleas más completan la cartilla.