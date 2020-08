Fidel Escobar: 'Alcorcón no es muy grande, pero es familiar y es lo que más me ilusionó para venir'

Fidel Escobar, central internacional panameño del Alcorcón, declaró ayer que siente "más responsabilidad que presión" por representar a su país en la Liga española, a la que regresa "ilusionado" tras jugar la pasada campaña en el Córdoba en Segunda B.

"Los primeros días he tenido muy buenas sensaciones. Estoy ilusionado. Me he encontrado un vestuario humilde, con compañeros que han vivido grandes experiencias y que van a aportar al grupo", dijo Escobar, en la presentación como nuevo futbolista alfarero.

El central de 25 años espera en esta nueva etapa "aportar experiencia para jugar en una Liga muy competitiva".

"Hay que prepararse bien para esta temporada e integrarse rápido. Espero mucho de mí mismo, sabemos que va a ser un gran año para nosotros y hay que trabajar día a día", confesó el exjugador de Sporting San Miguelito.

Escobar reconoció que su decisión de fichar por el Alcorcón se debió a la propuesta del "gran proyecto" que le presentaron.

"Sé que es un club no muy grande, pero es familiar y es lo que más me ilusionó para venir. Siento más responsabilidad que presión por representar a Panamá porque en mi país el fútbol no está tan visto y hay jugadores que trabajan para que vaya bien", dijo.

La pasada temporada, Escobar conoció de primera mano el fútbol español, jugó con el Córdoba en Segunda B y aunque es una categoría distinta a la que jugará con el Alcorcón. En el Córdoba disputó veinte partidos en la categoría bronce del fútbol español

"Mi experiencia en el Córdoba me sirvió de mucho para el fútbol europeo. Me enseñaron muchas cosas y en Alcorcón sé que las expectativas son grandes", concluyó, Fidel Escobar.

Escobar (Ciudad de Panamá, 1995) firmó recientemente tres temporadas con el Alcorcón, hasta 2023, procedente del Sporting 89 San Miguelito. La pasada campaña jugó cedido en el Córdoba, de la Segunda B española, y anteriormente lo hizo en equipos de Panamá (San Miguelito, San Francisco), Portugal (Sporting de Lisboa B), Estados Unidos (NY Red Bulls) y México (Correcaminos).

