Fundación Omar Alfanno, listos para el torneo de golf benéfico

La Fundación Omar Alfanno ,dirigida por el reconocido cantautor panameño, ganador del Latin Grammy y Embajador Cultural Omar Alfanno, llevará a cabo su tercer Torneo de Golf el próximo jueves 31 de marzo en el exclusivo campo Santa María Golf & Country Club.

Versión impresa

En el 2018, la Fundación Omar Alfanno inició el Programa "Orquesta Infantil de Cuerdas" en la Escuela Sara Sotillo de Panamá Viejo. Con esta tercera versión del Torneo de Golf, buscan recaudar los fondos necesarios para continuar con la enseñanza en este centro educativo y también adquirir más instrumentos (Violines, Violas y Cellos) con el fin de expandir el programa a otras escuelas públicas ubicadas en áreas vulnerables de nuestra ciudad.

Importantes empresarios, altos ejecutivos y personalidades, con una gran sensibilidad social, que apuestan por el rescate de la educación y la cultura en nuestro país apoyan esta iniciativa con su participación en el torneo cada dos años.

Todos los asistentes disfrutarán de un día lleno de camaradería, diversión y una variada gastronomía compuesta por reconocidos chefs que ofrecerán sus delicias culinarias a los jugadores durante el recorrido por los 18 hoyos de la cancha, diseñada por el pres tigioso jugador Jack Nicklaus.

El "shotgun" será a las 8:15 a.m. y se jugará la modalidad: Mexican Best Ball (grupos de 3). Al finalizar el torneo, la ceremonia de premiación se realizará en The Santa María Hotel.

El Torneo de Golf Fundación Omar Alfanno desde su primera edición en el 2017 marcó un precedente en cuanto a torneos se refiere en nuestro país, caracterizándose por el variado y elevado nivel de la gastronomía en la cancha.

La inscripción al torneo tiene un costo de B/. 450.00 por participante.'

2017

se jugó la primera versión de este torneo. 3

jugadores por equipo en modalidad Mexican Best Ball.

Además esto incluye 2 entradas al Concierto Club Fest 2022", que se realizará el viernes ´primero de abril de 2022 en la Terraza Mar del Sur del Club Unión, y contará con la participación de la Artista y DJ Sara Castro.

El Concierto "Club Fest 2022" iniciará con una alfombra roja a las 8:00 p.m. y será una espectacular noche bailable al aire libre.