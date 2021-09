Gabriel 'Gaby' Torres va por su revancha al Alajuelense

El delantero panameño Gabriel "Gaby" Torres buscará su revancha en la Liga Deportiva Alajuelense, luego de su salida de Puma de México.

Versión impresa

En un mensaje en las redes sociales, Torres indicó que va sin temor y con fe en Dios que podrá salir adelante con su fútbol.

"Aprendí que Dios permite muchas cosas en mivida, tanto de bendición, como procesos dolorosos, y hasta hoy puedo dar gracias por todo eso que he vivido, me han hecho una persona fuerte, una persona de fe, y no tengo temor de lo que pueda venir, porque Dios está conmigo", escribió Torres en su cuenta Twitter.

El panameño firmó con la Liga Alajuelense hasta final de temporada en Costa Rica, es decir hasta diciembre.

Alajuelense busca reforzar la delantera, pensando en la Liga Concacaf y los compromisos internacionales del club.

Junto a Torres, llega también el veterano Celso Borges Guimaraes que llegó procedente del Deportivo La Coruña de España.

Junto a Borges, el Alajuelense anunció este martes el fichaje del delantero panameño Gabriel Torres, ex Pumas mexicano.

VEA TAMBIÉN: Saúl 'Canelo' Álvarez y Caleb Plant calientan la pelea con empujones y golpes

Torres reforzará la delantera del Alajuelense que ya tiene figuras de peso como el ariete cubano Marcel Hernández y el internacional costarricense Johan Venegas, a quienes se suman en el medio campo el internacional hondureño Alex López, el '10' de la selección tica Bryan Ruiz, y ahora también Celso Borges.