Gaby Torres debutó en la derrota de Pumas

El futbolista panameño Gabriel Torres debutó el fin de semana con los Pumas de Unam, que cayeron 1-0 frente a Monterrey. Torres no fue titular, pero ingresó al minuto 46.

Pumas sufrió su segunda derrota en el Torneo Clausura y ocupa la décima posición, con 5 puntos.

La presentación de Gaby, con su nuevo equipo, fue la semana pasada.

El istmeño se ve de titular y confesó que pese a que no sabe si es garantía de gol, en los equipos en los que juega, siempre anota.

"Si vuelve Juan y él está bien y yo estoy bien podemos hacer una linda pareja y podemos ayudar al equipo a que consiga puntos. La verdad no sé si garantía de gol, pero en mi carrera en los equipos donde he ido he marcado goles, y espero que aquí no sea la excepción", dijo en entrevista con TUDN.

Torres llega a México tras su paso Ecuador, donde vistió la camiseta de Independiente del Valle.

En el fútbol ecuatoriano, Torres tuvo un sobresaliente pasaje, que lo hizo olvidar sus días grises con la Universidad de Chile.

