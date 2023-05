'Gallito' busca hacer historia; 'Canelo' favorito ante Ryder

El panameño Ronal "Gallito" Batista busca hacer historia, convertirse en el campeón panameño número 31, en la velada boxística donde el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez es el gran favorito para vencer al inglés John Ryder y donde se encuentra la disputa de los títulos supermediano (168 libras) es decir del CMB, AMB, OMB y FIB.

"Gallito" Batista disputará el título el título de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra el mexicano Julio César "Rey" Martínez.

En el pesaje oficial, tanto el panameño como el mexicano, pesaron 111.3 libras, listos para su combate que se se realiazará este sábado en el estadio Akron, en la ciudad de Zapopan, estado de Jalisco, México.

El pugilista chiricano que se encuentra bajo la tutela del entrenador Rigoberto Garibaldi, ya conoció a su rival, se ha preparado para el combate y es optimista de regresar con el título mundial de boxeo a Panamá.

Batista, pelea regularmente en las 115 libras, no tiene problemas para realizar el peso mosca.

Panamá en su historia boxística ha tenido 30 campeones mundiales en diferentes categorías y "Gallito" Batista busca ser el próximo monarca nuevo que tenga a Panamá .

No es la primera vez que "Gallito" Batista realiza una pelea de título mundial, recordemos que en diciembre del 2019, disputó la corona en las 115 libras de la AMB, pero en esa ocasión no pudo contra el ruso Mikhail Aloyan que lo venció por decisión unánime.'

'Canelo' Álvarez debe noquear

En la pelea estelar de la cartilla boxística el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez se medirá al inglés John Ryder, donde se encuentra la disputa de los títulos supermediano (168 libras) es decir del CMB, AMB, OMB y FIB.

Para los comentaristas de ESPN, Renato Bermúdez, Salvador 'Chava' Rodríguez, e l gran favorito es el peleador mexicano.

En el pesaje oficial "Canelo" hizo un peso de 167 1/2 libras, mientras que Ryder paralizó la báscula en 168 libras exactas.

Inclusive añadieron que el "Canelo" podría culminar el combate por nocaut, algo que espera la afición mexicana este sábado en el pleito.

A juicio de Bermúdez, "Canelo" Álvarez se encuentra con su gente, es el gran favorito y se encuentra "obligado a noquear, debe noquear".

Ryder no tiene nada que perder, no se encuentra a nivel de "Canelo", que de no ganar por nocaut y conseguir la victoria en 12 asaltos sería muy criticado, según Bermúdez y vaticinó el KO del mexicano entre el séptimo y octavo round.

Por su parte. "Chava" Rodríguez también considera que "Canelo" es el gran favorito para imponerse a Ryder.

