Gimnasia panameña consigue 12 medallas en torneo Centroamericano

La gimnasia panameña tuvo una actuación destacable en el Campeonato Centroamericano de Gimnasia Rítmica de Costa Rica, al sumar 12 medallas, 5 de ellas de oro.

En esta competencia, que sirvió de escenario para el Centroamericano de Selección y Clubes, participaron seleccionadas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que finalizó en el primer lugar.

Panamá, como ocupó el segundo lugar como selección y las gimnastas panameñas tuvieron como entrenadora a Adriana Gabriela Stoenescu, del club Club Stoenescu Rhythmic Gymnastics.

Las gimnastas de la selección de Gimnasia Rítmica de Panamá trajeron, además, 1 medalla de plata y 6 medallas de bronce.

Valerie Espinosa, Nivel 5, Categoría 9-10 años ganó oro en manos libres y bronce en mazas, cinta, pelota y all around; mientras que su compañera Ivanna Calvo, Nivel 6, Categoría 11-12 años alcanzó plata en cuerda y bronce en cinta y all around.

La gimnasta Isabella Vargas, Nivel 6, Categoría 11-12 años, ganó las medallas de oro en manos libres, aro, cinta y all around.

"Ha sido una gran presentación de Panamá en Costa Rica, hay que agradecerles a todos los papás, entrenadores, patrocinadores y entidades deportivas que hacen posible estos logros", destacó Carlos Herrera, presidente de la Federación Panameña de Gimnasia.