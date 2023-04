Guerra, pasa de tocar el cielo a encarar un proceso judicial

José Guerra, el arquero de la selección nacional que sigue estando en boca de todo el mundo, primero por ser la figura en el partido amistoso entre Panamá y Argentina, donde tapó cualquier cantidad de remates, incluyendo varios del astro Lionel Messi. Ahora está involucrado en un proceso penal por un delito relacionado con supuesta violencia doméstica.

Guerra, de 28 años de edad, volvió a estar en la mira de muchos equipos internacionales tras esa gloriosa actuación ante los campeones mundiales en Buenos Aires, Argentina, pero esa acción judicial en su contra lo ha relegado a la banca.

El jugador, que en el mercado internacional está tasado 163,470.00, sigue entrenando con su equipo San Francisco.

El técnico del equipo chorrerano, Gary Stempel, dijo que el caso de Guerra está en manos de los abogados y que mientras se mantendrá haciendo su trabajo habitual con sus compañeros.

El problema de Guerra llega en el peor tiempo para su equipo San Francisco, que debe conseguir nueve puntos en tres partidos para mantenerse con vida en el Torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Se conoció extraoficialmente que el lío judicial que tiene el arquero no es tan grave y que por ello no quedó detenido y en su lugar el juez le aplicó una medida cautelar de notificación periódica y además restricción de la movilidad, mientras duren las investigaciones que generalmente son seis meses si el caso no es declarado por los tribunales de justicia como complejo.

La supuesta agresión a su esposa le trunca su trabajo, e incluso, las posibilidades de viajar para incorporarse a otros equipos, tras hacerse notar contra Argentina bajo los tres palos.

El técnico Gary Stempel, en los últimos partidos, ha convocado a Manuel Castañeda y Christian Jaén para que suplan la ausencia de Guerra.

"Mi respuesta es que en estos momentos está en las manos de una abogada, está en el proceso legal, no hay mucho más que decir y tenemos que esperar que den el veredicto de este proceso", dijo Stempel a RPC Deportes.

"Él viene a entrenar, por el momento se está trabajando normal, adentro del grupo y hasta que tengamos una idea de que es lo que va a pasar con él, las consecuencias de este proceso legal, por el momento él entrena con nosotros", indicó el estratega.

El arquero llevó a "Los Monjes" de San Francisco este año procedente del Veraguas United FC. Antes estuvo en los clubes Universitario, Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) y el desaparecido Santa Gema.

Ganador de Copa con el Santa Gema y tres veces campeón con el CAI en los años 2018, 2019 y 2020.

Fue llamado por primera vez para los partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf 2019-20 contra la Selección de fútbol de Bermudas, pero no vio minutos.

Volvió a la selección de Panamá, luego del llamado del argentino Américo Gallego, para el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf 2019-20 contra la Selección de México el 15 de noviembre de 2019 en el Estadio Azteca.

Hizo su debut el 25 de febrero de 2020 en un partido amistoso fuera de fecha FIFA contra la Selección de fútbol de Nicaragua en el Estadio Nacional de Managua, en un empate a cero.