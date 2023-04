Hamilton: 'Me veo en Mercedes hasta mis últimos días'

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, igualado en este récord con el alemán Michael Schumacher, aseguró, previa al Gran Premio de Australia, tercera cita del calendario 2023 de F1, que se ve hasta "sus últimos días" en la escudería germana.

"Sigo sintiéndome en casa. Me veo en Mercedes hasta mis últimos días", comentó sobre su futuro, ya que acaba contrato a final de esta temporada.

"Tengo excelentes relaciones en el equipo. Mientras pueda continuar ayudando a impulsar el equipo, contribuyendo... si alguna vez siento que no puedo hacer eso, será hora de que entre otro más joven", completó.

Un Hamilton que por segunda temporada consecutiva esta lejos de tener un coche competitivo para luchar por el Mundial.

"La atmósfera en Mercedes es positiva, todos sabemos que no estamos donde queremos. Yo, personalmente, quiero asegurarme de estar hambriento para cuando tenga el coche, sea en dos, diez o 20 carreras, tengo que estar preparado para ese día", dijo.

Su compañero de equipo y compatriota George Russell considera que el límite, de momento, está en luchar por el podio.

"Si conseguimos otra cuarta posición, o luchar por el podio, probablemente estaremos excediendo el potencial del coche", comentó sobre sus posibilidades en Australia.

"Creo que Aston Martin va a ser muy fuerte aquí. Parecen ser el coche más rápido en las curvas de velocidad media, que obviamente hay muchas en Melburne. Así que, si podemos luchar con Aston Martin y Ferrari de nuevo, sería un buen fin de semana", declaró.

Por parte, el piloto español Carlos Sainz (Ferrari) reconoció que la escudería italiana "no" hizo "un trabajo suficientemente bueno" en invierno y que esto les hace tener "una diferencia muy grande con Red Bull" que "va a ser difícil cerrar", por lo que se centran en hacerlo en el "medio plazo".

"Es una sorpresa para nosotros ver que no somos tan fuertes como el año pasado. No somos muy competitivos, especialmente en ritmo de carrera, que es nuestro gran punto débil. No hemos hecho un trabajo lo suficientemente bueno; nos hemos dado cuenta y sabemos dónde está el problema, lo cual es algo bueno", dijo en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia, tercera cita del calendario de F1.

"No va a ser cuestión de una carrera o de un mes, es a medio plazo. La diferencia con Red Bull es muy grande, una de las más grandes de los últimos años, y va a ser difícil cerrar la brecha", completó