Harry Kane fue liberado tras el hechizo del "brujo" Bonsam

El Mundial 2026 volvió a mezclar superstición y fútbol. El brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam, famoso por sus rituales, declaró antes del partido que estaba “trabajando espiritualmente” contra Harry Kane, capitán de Inglaterra, para neutralizarlo en el duelo frente a Ghana.

El resultado reforzó sus palabras. Kane, que venía de marcar dos goles en el debut contra Croacia, apenas pudo influir en el juego y falló una ocasión clarísima en los minutos finales. El encuentro terminó 0-0 y muchos aficionados señalaron que el delantero había quedado “apagado” por el supuesto hechizo.

Inglaterra dominó la posesión y generó más peligro. Sin embargo, se encontró con una defensa ghanesa muy sólida que supo contener los ataques. El capitán inglés quedó prácticamente anulado, lo que alimentó la narrativa del “juju” y dio fuerza a la idea de que Bonsam había cumplido su amenaza.

El concepto del juju volvió a escena. En Ghana y Nigeria, el juju se entiende como un conjunto de rituales y amuletos que alteran la suerte. Esta vez, Inglaterra fue la víctima de una tradición que mezcla folclore y fútbol, reforzando la idea de que Kane había sido frenado espiritualmente.

El brujo defendió su accionar. “Estoy trabajando en Harry Kane. No le deseo una lesión grave, solo lo suficiente para detenerlo contra mi país”, declaró al Daily Star. Sus palabras fueron interpretadas como un intento de influir en el rendimiento del delantero del Bayern Múnich.

Tras el empate, Bonsam cambió el discurso. En un video difundido en redes sociales, aseguró haber liberado a Kane: “Soy el espiritualista más poderoso del mundo. Ahora voy a soltarlo para que pueda marcar en el próximo partido”. Con ello, dejó claro que primero lo había "apagado" y luego decidió liberarlo, cerrando el capítulo con un gesto conciliador.

La historia se volvió viral. Medios internacionales retomaron el caso como una curiosidad mundialista, mientras miles de usuarios debatían entre la superstición y la casualidad. Para algunos, el fallo de Kane fue simple azar; para otros, la prueba de que el juju había hecho efecto antes de ser levantado.

Inglaterra ahora se prepara para enfrentar a Panamá. Con cuatro puntos en el Grupo L, los Tres Leones buscan asegurar su clasificación, mientras la narrativa del “hechizo liberado” de Bonsam se convierte en un capítulo que recuerda cómo el fútbol también se juega en el terreno de las creencias.