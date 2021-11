Herrera FC apuesta a su ofensiva ante Veraguas CD en las semifinales de la LPF

El partido de mañana por un boleto a la final del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), entre Herrera FC. y Veraguas F.C. es muy nivelado, aseguró el técnico del equipo herrerano Julio Infante.

El técnico venezolano al servicio de Herrera FC, afirma que el éxito de su equipo es haber podido mantener la misma plantilla. "en ningún momento nos hemos sentido confiados, solo en nuestro trabajo y por eso fuimos el equipo más ofensivo del torneo con 20 goles marcados".

"Ambos equipos han logrado en un poco tiempo invitar a la gente a asistir en el interior del país al fútbol de primera. Respetamos mucho a veragüense, no están ahí por coincidencia, en el torneo anterior llegaron a semifinales que la perdieron con Universitario. Mejoraron su plantilla", reconoció Infante.

El estratega afirmó que quieren llegar a la final en este torneo Clausura 2021 y que no renunciará a la ofensiva que es su principal carta de presentación tras ser el equipo más goleador de este torneo.

Infante descarta que salga ante Veraguas CD salga a especular en defenderse los 180 minutos, eso no será su plan A. "No nos vamos a encerrar en los dos partido, durante la temporada hemos usado varios esquemas de juego, pero manteniendo el modelo de marcar goles. Somos ofensivos y no es justo escondernos; este es nuestro turno, nuestro momento", apunto.

Javier Góndola, quién esta suspendido es la única baja que tiene la plantilla herrerana para estas semifinales.

Herrera FC. comandado por el experimentado artillero Luis "Matador" Tejada, logró clasificarse directo a semifinales tras terminar de primero en la Conferencia del Oeste con 24 puntos, a un gol de diferencia del CAI.

Por otro lado, Infante asegura que "hay que estar muy atento con el crecimiento del fútbol panameño es muy bueno, pese a las adversidades que tiene de pronto la LPF, vienen de ir a su primer mundial y hoy la selección está en cuarto lugar de las eliminatorias de Concacaf pisándole los talones a equipos grandes como México, Estados Unidos y Canadá en un Octagonal muy complejo".

Para Infante el buen momento que vive la selección de Panamá, les da un ánimo para entender que el fútbol panameño es competitivo y que hay que darle una mejor visión a la LPF tomando en cuenta que los jugadores salen de ahí. La liga para el es el pan de cada día y hay que tener mucho sentido de pertenencia.

Infante en el 2016, ya había estado en las filas del Costa del Este como asistente en la Liga de ascenso donde fueron campeones del Apertura, regresó a Venezuela y volvió al Azuero F.C. en el 2019 y en el 2020 estuvo en Costa del Este donde llegaron a semifinales y el 2021 ha estado con el proyecto de Herrera F.C. llegando a semifinales y anhelando a la final.