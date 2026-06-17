Croacia / FIFA / Inglaterra / Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 Dallas Inglaterra enfrenta a Croacia sigue el partido minuto a minuto Publicado 2026/06/17 14:00:00 Noticias Relacionadas 1 Portugal y Cristiano fallan en su estreno contra RD Congo 2 Lionel Messi hace historia: triplete, récord mundialista y emoción en Kansas City 3 ¡Hoy es el día! Panamá debuta contra Ghana en un partido que ilusiona 4 Queiroz cree que Ghana tiene 'buenas soluciones' para contrarrestar fortalezas de Panamá 5 Christiansen lanza advertencia antes del Panamá vs. Ghana: “No hay partido fácil en el Mundial 6 Gris debut de Ancelotti: Vinícius rescata a una discreta Brasil ante la seriedad de Marruecos Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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