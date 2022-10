Inter con su 'catenaccio' complica la vida al Barcelona en la Champions

Apareció la mejor versión en lo que va de temporada de un Inter de Milán que acabó encerrado atrás para vencer por (1-0) a un Barcelona enrachado que, sin embargo, se complicó su presencia en los octavos de final de Liga de Campeones tras un partido marcado por la polémica en la anulación del gol de Pedri y en la decisión del colegiado y del VAR de no señalar penalti por mano de Dumfries en el descuento.

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, declaró tras la derrota ante el Inter por la polémica final que el colegiado y el VAR no señalaron penalti por mano de Dumfries en el descuento, que "el árbitro debería dar explicaciones".

"Estoy indignado, el árbitro debería dar explicaciones de por qué no lo ha pitado. A mí no me las ha dado. Por eso creo que es injusto", dijo.

Xavi analizó el encuentro y explicó el plan previsto: "Hemos querido atacar los espacios. Hemos generado más que ellos, pero no hemos conseguido marcar", precisó.