Panamá

Ismael Díaz, llega para ganarse su cupo en la Roja

'Yo no quiero dejarme, no me quiero dejar quitar mi puesto tampoco y también voy demostrar' sostuvo Díaz, quien añadió que la 'competitividad es clave en el equipo', esto en referencia a los nuevos convocados por Thomas Christiansen.