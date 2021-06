Italia y Dinamarca avanzan a los cuartos de final de la Eurocopa

Italia se clasificó para los cuartos de final de la Eurocopa tras ganar a Austria 2-1 en la prórroga con los tantos de Federico Chiesa y de Matteo Pessina.

La selección dirigida por Roberto Mancini sufrió para acompañar a Dinamarca, también clasificada este sábado, en la siguiente ronda. Después de ganar sus tres partidos de la fase de grupos, no pudo con Austria en los 90 minutos reglamentarios.

Luego, con el gol de Chiesa en el minuto 95, y con el de Pessina en el 105, evitó la primera sorpresa de los octavos de final pese a que Sasa Kalajdzic recortó distancias en el 115. En cuartos, se medirá al vencedor de la eliminatoria que disputarán Bélgica y Portugal este domingo.

"Sabía que sufriríamos, porque Austria te hace jugar mal, te presiona mucho. No logramos desbloquear el partido en la primera mitad, pese a dominar, luego sufrimos en la reanudación pero tuvimos el mérito de reaccionar. Los cambios fueron decisivos, pero Austria era un rival duro", afirmó Mancini.

Por su parte Dinamarca ganó 0-4 a Gales con un doblete de Kasper Dolberg y con los tantos de Joakim Maehle y Martin Braithwaite.

Dinamarca fue muy superior a su rival durante casi todo el partido y consiguió una victoria merecida. El primer tanto, en el minuto 27, lo marcó Dolberg con un disparo ajustado desde fuera del área que no pudo despejar el portero Danny Ward.

El segundo, a los tres minutos de la reanudación, lo consiguió tras aprovechar un mal despeje del defensa Neco Williams que recogió Martin Braithwaite y que terminó en las botas de Dolberg, que no falló con un disparo prácticamente a placer.

Después, Maehle remató a Gales en los últimos minutos tras culminar una internada por la banda derecha que acabó en el tercer tanto de Dinamarca. En el descuento, Braithwaite cerró la cuenta y la clasificación de su selección.

"Es decepcionante. Los chicos están frustrados, están enfadados. Es comprensible", dijo tras el encuentro a la BBC el capitán de Gales, Gareth Bale.

SCENES after the Azzurri made it 12 consecutive wins and sealed a quarter-final spot! @azzurri | #EURO2020 pic.twitter.com/TJamvBpPhv— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021