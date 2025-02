Jalen Hurts dice que disfruta que la gente dude de su capacidad de ganar un Super Bowl

Jalen Hurts, mariscal de campo de los Philadelphia Eagles, aseveró este miércoles que disfruta de que la gente dude de su capacidad para llevar a su equipo a ganar un Super Bowl.

"No es ningún secreto que he dicho que me gusta que la gente dude de mí, tengo cicatrices de ello como también tengo un deseo ardiente de ganar", señaló el pasador en la previa del Super Bowl LIX que su equipo disputará ante los Kansas City Chiefs el domingo en el Caesars Superdome de New Orleans, Louisiana.

Hurts, de 26 años, disputará por segunda vez el título de la NFL ante los Chiefs, equipo que venció a sus Eagles en el Super Bowl LVII.

Según el nacido en Houston (Texas), su equipo no puede perderse en la sed de venganza para no perder el equilibrio.

"El enfoque siempre es salir y encontrar una manera de ganar sin importar el rival. Cuando tienes un oponente de esta magnitud debes tener el máximo respeto, no distraerte en el pasado, simplemente debes salir y ejecutar", explicó.

Jalen Hurts es el primer mariscal de campo desde 1992, que regresa a un juego por el trofeo Lombardi después de perder en su primera aparición.

El más reciente que lo hizo fue Jim Kelly de los Buffalo Bills, quien para su desgracia encarriló cuatro derrotas de Super Bowl consecutivas, maldición que no pasa por la cabeza del líder de Eagles.'

4

Super Bowl ganaron los Chiefs: IV (1970), LIV (2020), LVII (2023) y LVIII (2024). 1

Super Bowl ganó los Eagles y fue en la edición LII de 2018.

"Definitivamente no, solo trabajas muy duro para estas oportunidades, no importa las veces que lo intentes, sólo quieres aprovechar el momento. Mi mentalidad y mis enfoques siempre son encontrar formas de mejorarme a mí mismo. No me baso en objetivos, sino en mis valores", subrayó.

El pasador recordó la crisis de los Eagles del año pasado y el mal inicio que tuvieron en esta campaña y cómo se sobrepusieron para llegar al Super Bowl.

"Mirando al equipo de este año y al de un año atrás, creo aprendimos. Entendimos que ganar se ve diferente en cada momento. Ahora creo que todos estamos en la misma página y nos comprometemos a hacer lo que sea necesario para lograrlo esta semana", concluyó.



Los Philadelphia Eagles han jugado cuatro Super Bowls en su historia de los cuales sólo ganaron el de la edición LII, cuando vencieron a los New England Patriots