Jayson Tatum es figura con Celtics de Boston

El alero estrella Jayson Tatum se olvidó del pobre partido que hizo en el reinicio de la temporada y con 34 puntos condujo este domingo la victoria de los Celtics de Boston por 128-124 sobre los Trail Blazers de Portland.

El escolta Jaylen Brown mantuvo su consistencia ofensiva al conseguir 30 puntos, incluidos 6 triples de 8 intentos, además de seis rebotes, que lo dejaron como segundo máximo encestador de los Celtics (44-22), que siguen terceros en la Conferencia Este.

El alero Gordon Hayward con 22 tantos también ayudó a la victoria de los Celtics.

El base Damian Lillard logró un doble-doble de 30 puntos y 16 asistencias como líder de los Trail Blazers que también recibieron el apoyo del pívot bosnio Jusuf Nurkic al encestar 30 puntos en su segundo partido oficial después de romperse una pierna en marzo del 2019.

El escolta J.C. McCollum llegó a los 17 tantos y el veterano alero Carmelo Anthony tuvo otros 13 tantos, pero sin que esta vez pudiesen ser factor ganador como les sucedió en el primer partido del reinicio de temporada ante los Grizzlies de Memphis.

Boston lideró por hasta 24 en el segundo cuarto, pero Portland abrió el último cuarto con una racha de 15-4, con tres triples de Lillard y dos de McCollum, para ponerlos tres tantos arriba en el marcador (101-98).

Gary Trent Jr. conectó un triple con menos de 2 minutos antes de que los Celtics usaran una racha de 7-0 que les dio la ventaja parcial de 125-119 con aproximadamente 30 segundos restantes.

Anthony puso a los Blazers dentro de tres puntos con un triple y Hayward recibió una violación al regresar el balón a su campo tras haber pasado el centro y el balón regresó a la posesión de Portland.

Pero Lillard perdió el balón y los Celtics cometieron una falta para darle a Portland otra posesión con 6,8 segundos para el final.

Una bandeja de Nurkic redujo el liderato a uno con 3,4 segundos restantes y Hayward agregó dos tiros libres que dejaron el parcial en 127-124, que aseguró el triunfo de Celtics porque Nurkic falló el último intento de canasta desde fuera del perímetro.

