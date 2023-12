Jorge Calviño se corona en Estados Unidos

El especialista de artes marciales panameño, Jorge Calviño Mudarra, volvió a darle otra alegría a Panamá tras obtener el título de la categoría Expertos hasta 150 libras (peso pluma), en el Mundial de la North American Grappling Association (NAGA), realizado este fin de semana en Texas, Estados Unidos. Calviño logró su título tras vencer en el combate final al estadounidense Damien Deleon, por medio de una rendición, con una llave al pie. "Me siento muy orgulloso de esta victoria, que es el resultado de muchos esfuerzos y gente que me alienta para seguir adelante"', dijo el campeón panameño, quien este año ha cosechado múltiples victorias en este circuito. En un emotivo gesto, Calviño dedicó este nuevo título a Panamá, agradeciendo el apoyo incondicional de su familia, sus entregados alumnos y el talentoso equipo GFTeam, cuyo respaldo fue fundamental en su camino hacia la victoria. La destreza táctica y el enfoque implacable exhibidos por Calviño en este torneo mundial lo consagran como una figura destacada en el ámbito deportivo internacional del grappling. Este año, Calviño tiene un impresionante historial, resaltando su campeonato de la categoría Gi y subcampeonato en la categoría No Gi en la North American Grappling Association (NAGA) de abril; también obtuvo una medalla de bronce en los US Nationals de la Jiu Jitsu World League. Además, se destaca entre sus logros una medalla de plata en el prestigioso torneo de Brazilian Jiu Jitsu de la American Grappling Federation en Miami Airport & Convention Center; su competencia en el Grand Slam de Miami de Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro y una medalla de bronce en el AJP Tour en Bogotá, en agosto pasado.