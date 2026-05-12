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Estados Unidos

José 'Chema' Caballero fuera de acción; Aaron Boone lo espera

Publicado 2026/05/12 18:30:00
  • Jaime A. Chávez Rivera
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  • jaime.chavez@epasa.com
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  • @Jaime_ChavezR

Caballero fue puesto en la lista de lesionados, los Yanquis, llamaron a Anthony Volpe, que había sido enviado a Triple A.

El panameño José 'Chema' Caballero jugador de los Yanquis de Nueva York. Foto: Instagram

El panameño José 'Chema' Caballero jugador de los Yanquis de Nueva York. Foto: Instagram

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El panameño José “Chema” Caballero fue puesto en la lista de lesionado, por espacio de 10 días.

Caballero, que se había ganado la titularidad en el campocorto  de los Yanquis, se fracturó el dedo medio de la mano derecha, al barrerse el pasado domingo en el noveno episodio en el juego   donde los   Cerveceros de Milwaukee   ganó  al  equipo de Nueva York por 4-3.

Mientras que Caballero fue puesto en la lista de lesionados, los Yanquis, llamaron a Anthony Volpe, que había sido enviado a Triple A.

  Recordemos que cuando Volpe se  recuperaba  de una operación en su hombro izquierdo, realizada en octubre pasado. Ese tiempo  fue aprovechado por  “Chema” para ganarse la titularidad en el campocorto.

Pero pese a la lesión en su mano,  Caballero, debería recuperar la titularidad cuando esté sano, reconoció el piloto de los Yanquis,  Aaron Boone, quien admitió que espera al panameño.
“Esperemos que sean sólo los 10 días, pero ya veremos”, sostuvo Boone en una entrevista en mlb.com.

Sobre la lesión, Boone, agregó que "depende de cómo sane en los próximos días. Tiene una pequeña fractura ahí, pero el tendón y los ligamentos están bien. Así que no creemos que vaya a ser por mucho tiempo”, dijo.

Caballero batea para un promedio ofensivo .259, con 7 dobles, 4 jonrones, 13 carreras impulsadas y 13 bases robadas en 41 juegos esta temporada.

Boone añadió que Caballero es un guerrero y  recordó que en el 2025 lo vio jugar lesionado.

“El año pasado estuvo jugando con un problema en un dedo de la otra mano y pudo lidiar con eso. Ya ha jugado con algunas molestias esta temporada. Es uno de esos muchachos que en el clubhouse  es duro de verdad”,  agregó el director de los Yanquis. 

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