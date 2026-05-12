José 'Chema' Caballero fuera de acción; Aaron Boone lo espera

El panameño José “Chema” Caballero fue puesto en la lista de lesionado, por espacio de 10 días.

Caballero, que se había ganado la titularidad en el campocorto de los Yanquis, se fracturó el dedo medio de la mano derecha, al barrerse el pasado domingo en el noveno episodio en el juego donde los Cerveceros de Milwaukee ganó al equipo de Nueva York por 4-3.

Mientras que Caballero fue puesto en la lista de lesionados, los Yanquis, llamaron a Anthony Volpe, que había sido enviado a Triple A.

Recordemos que cuando Volpe se recuperaba de una operación en su hombro izquierdo, realizada en octubre pasado. Ese tiempo fue aprovechado por “Chema” para ganarse la titularidad en el campocorto.

Pero pese a la lesión en su mano, Caballero, debería recuperar la titularidad cuando esté sano, reconoció el piloto de los Yanquis, Aaron Boone, quien admitió que espera al panameño.

“Esperemos que sean sólo los 10 días, pero ya veremos”, sostuvo Boone en una entrevista en mlb.com.

Sobre la lesión, Boone, agregó que "depende de cómo sane en los próximos días. Tiene una pequeña fractura ahí, pero el tendón y los ligamentos están bien. Así que no creemos que vaya a ser por mucho tiempo”, dijo.

Caballero batea para un promedio ofensivo .259, con 7 dobles, 4 jonrones, 13 carreras impulsadas y 13 bases robadas en 41 juegos esta temporada.

Boone añadió que Caballero es un guerrero y recordó que en el 2025 lo vio jugar lesionado.

“El año pasado estuvo jugando con un problema en un dedo de la otra mano y pudo lidiar con eso. Ya ha jugado con algunas molestias esta temporada. Es uno de esos muchachos que en el clubhouse es duro de verdad”, agregó el director de los Yanquis.