José 'Chema' Caballero se divierte con su juego en Seattle

El panameño José "Chema" Caballero se ha ganado poco a poco con su juego un espacio en el primer equipo de los Marineros de Seattle, desde que ascendió el pasado 15 de abril.

"Solo trato de divertirme. Intento competir. Intento llegar a la base. Intento dar lo mejor de mí para el equipo y ayudar al equipo a ganar. Eso es todo lo que estoy tratando de hacer",expresó Caballero en una publicación a medios de Seattle.

El utility pegó por segundo día consecutivo cuadrangular, el primero fue el pasado domingo en la derrota de los Marineros ante los Bravos de Atlanta por (3-2) y el lunes en la noche volvió a pegar otro cuadrangular en el triunfo de Seattle contra los Atléticos por 11-2, lo que fue el primer partido, de en una serie de cuatro juegos ante Oakland.

El que no se ha mostrado sorprendido para nada por la actuación de Caballero fue el manager de los Marineros, Scott Servais.

El piloto de los Marineros agregó que el panameño caballero hace notar esas cosas pequeñas del juego en las Grandes Ligas como "robar bases, convertir una doble matanza, simplemente embasarse y hacer las pequeñas cosas. A menudo, te pasan por alto mientras tratas de ascender en la escalera de las ligas menores cuando tal vez no pones números llamativos. Tal vez no conectas muchos jonrones, pero eres un buen jugador de béisbol. Eso es lo que realmente se destacó para mí. Él (Caballero) entiende cómo jugar y no retrocede. Lo pone en juego en el escenario más grande todos los días" expresó Scott Servais.

José Caballero llegó a los Marineros el pasado 15 de abril procedente de la clase AAA Tacoma, en reemplazo de un jugador de la banca Sam Haggerty que sufrió una lesión, pero el panameño se ha abierto camino para mantenerse hasta el momento en la carpa grande.

Hasta el momento en la actual temporada, José "Chema" Caballero ha visto acción, sin el juego contra los Atléticos de la noche de este martes, 58 turnos al bate, ha conectado 16 imparables, pegado dos cuadrangulares, ha recibido 8 bases por bola, sea robado seis bases, con 16 ponches y tener un promedio ofensivo de .276.