José Luis 'Puma' Rodríguez espera adaptarse más al Gijón

El internacional panameño del Sporting José Luis 'Puma' Rodríguez considera que "las llamadas a la selección con partidos cada mes han dificultado la adaptación" al Sporting de Gijón, equipo de la segunda división del fútbol español en el que milita, aunque aseguró "estar feliz y cada vez mejor en los entrenamientos y los partidos para encontrar la mejor versión".

El jugador aseguró que para él es "un orgullo representar a Panamá, algo con lo que soñaba desde pequeño", pero le da "rabia que no haya parón en Segunda con los partidos de la selección y tener que dejar al equipo".

"Éstos son los dos últimos partidos con la selección hasta finales de enero por lo que espero tener más continuidad en el equipo, ya que no he tenido la que quiero ni me he adaptado tan rápido como esperaba y tengo muchas ganas de demostrar mi mejor versión lo antes posible", manifestó Puma Rodríguez.

El panameño fue el protagonista de la acción más polémica del partido ante el Almería al ser derribado en el área, y aunque ni el árbitro ni el VAR señalaron nada, el jugador canalero sigue considerando que "fue penalti" porque asegura que le dieron en la pierna derecha.

El Sporting ha sumado un punto de los últimos doce, pese a todo ellos, Rodríguez afirma que "hay tranquilidad en el vestuario" y prefiere quedarse "con el nivel de juego que está mostrando el equipo, solo es cuestión de que la mala racha cambie porque el grupo está muy unido y concentrado para el próximo partido".

"Es cierto que no estamos acertados de cara a portería; es lo único que nos ha faltado ante los más fuertes de la categoría, pero llegará el momento en el que la pelota entre", manifestó el jugador que considera que físicamente se encuentra muy bien".

La plantilla sigue preparando el partido del domingo ante Zaragoza.