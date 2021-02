Joselyne Edwards: Ni la limitación económica, ni las lesiones detienen su misión UFC

Versión impresa

Joselyne Edwards tiene alma de guerrera desde siempre y ahora cuando una lesión pausa, momentáneamente, su carrera en UFC, su optimismo por conseguir lo que quiere sigue creciendo.

"La Pantera", quien en enero pasado se convirtió en la primera panameña en debutar en la UFC y en lograr un triunfo, tiene una pequeña ruptura en el tendón del manguito rotador. La peleadora recibirá por ocho semanas una terapia de cortisona.

"El doctor me dijo que me podía hacer cirugía o me inyectaba cortisona para poder soportar la terapia y decidí la cortisona porque con la cirugía necesitaría de 7 meses hasta un año para la recuperación", dijo Edwards a Panamá América.

Aunque la lesión llega en un instante inoportuno, Joselyn sabe que es parte del deporte. Además, no es la primera vez que enfrenta una. Asegura que las lesiones vienen y van: "Me rompí el pulgar, me hicieron cirugía y seguí peleando, un peleador de MMA y deportes de contacto siempre tendrá lesiones", recalcó.

En cuanto a su futuro dentro de la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo, Edwards puntualizó que están esperando a que se recupere para agendarle otro combate.

"No tengo fecha exacta, porque ellos necesitan saber cuándo me recupero y si estoy del todo sana, pero tengo otra pelea en la UFC. Mi carrera en UFC apenas está iniciando, ahora es que viene lo bueno", detalló.

Por otro lado, Joselyne recordó sus escabrosos inicios en este deporte, en el que adicional a enfrentar la falta de lugares para entrenar, tuvo que combatir con la limitación de recursos económicos.

VEA TAMBIÉN: Mamá de Ronaldinho fallece a causa de la covid-19

Una vez encontró la academia en la cual aventurarse en las artes marciales mixtas, por recomendación de un amigo, el dinero también fue un complicado oponente.

"A mí me tuvieron que ayudar, hasta me patrocinaban gimnasios. Yo iba a los gimnasios y los entrenadores quedaban pagando porque yo no tenía. Hacen falta más gimnasios públicos para practicar MMA", consideró Edwards, quien tiene ocho años en esta disciplina y debutó en la UCC Panamá.

"El orgullo de Pacora" vive un sueño y reconoce que ha luchado mucho para llegar al nivel de UFC.

Cuando la pandemia de la covid-19 comenzó, ella también empezaba a quebrantarse ante la ausencia de combates. Luego vino lo bueno y la motivación que le inyecta su madre, que trabajaba turnos dobles para llevar el sustento a casa, es su motor de propulsión para no parar.