Julio César Chávez Jr. es detenido en Los Ángeles

Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador de la historia de México, confirmó en redes sociales la detención de su hijo, el pugilista Julio César Chávez Jr., en Los Ángeles (EE.UU.).

"Desafortunadamente confirmo la noticia que se difundió. Mi hijo Julio César Chávez Jr. fue detenido y nos encontramos trabajando junto con sus abogados para resolver su situación jurídica", explicó el expugilista en una nota de prensa publicada su cuenta de X, antes Twitter.

El lunes pasado, el portal de celebridades 'TMZ' reportó la detención de Chávez Jr., de 37 años, en Los Ángeles porque la policía local encontró en la casa del excampeón mundial del peso mediano un rifle de asalto que las autoridades aseguraron que era imposible de rastrear.

Según el medio de comunicación, la captura del oriundo de Culiacán, Sinaloa, se produjo el fin de semana pasado después de la llamada de un fan que pensó que Chávez Jr. podría ser un peligro para él y otras personas.

"Pido su compresión ya que por temas jurídicos no podemos dar más información. Su abogado Guadalupe Valencia está en este momento con él. Gracias por todo y bendiciones", añadió la leyenda mexicana en el comunicado.

Chávez Jr., quien disputó su última pelea como profesional en diciembre de 2021 al derrotar a David Zegarra, tiene un largo historial de polémicas y problemas, en gran parte por su adicción a las drogas.

"De lo único que me arrepiento en mi vida fue de tener una adicción, de haberme desenfocado; es lo único que me da coraje, todo lo demás no. Uno quiere estar bien, hacer las cosas para disfrutar, pero no se puede ser feliz todo el tiempo", dijo a EFE en noviembre de 2020.

El hijo de la leyenda, quien entre junio de 2011 y septiembre de 2012 ostentó el título del peso medio del Consejo Mundial de Boxeo, no ha podido ganarle la batalla a su adicción.

Julio César Chávez´Jr. ha acusado varias veces en vídeos difundidos en redes sociales a su padre y a su exesposa de atentar contra su vida e intentar quitarle su dinero.

Chávez padre ha reconocido que mientras su hijo esté en Estados Unidos no puede hacer nada para ayudarlo.

"La verdad (mi hijo) sigue ofendiendo a su esposa y a mí con todas las pendejadas que dice. Mucha gente me pregunta por qué no lo ayudo, las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro", comentó en un vídeo en redes sociales en el que deseó feliz año nuevo a sus seguidores.

La leyenda mexicana también fue un adicto a las drogas, pero superó su problema e inauguró clínicas de rehabilitación en las ciudades mexicanas de Tijuana y Culiacán, donde también se ha internado Chávez Jr.