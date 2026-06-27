Kuty Mosquera considera que el fútbol fue un poco injusto con Panamá en el Mundial

El portero titular de la selección de Panamá, Orlando Mosquera, aseguró este sábado que el fútbol fue "un poco injusto" con Panamá después de que el conjunto canalero cayera 2-0 ante Inglaterra y se volviera a despedir del Mundial sin puntuar en fase de grupos.



"Es triste cómo hemos terminado. Un país, un grupo que intentó de todas las formas. Siento que el fútbol esta vez fue un poco injusto, pero el fútbol no es de merecimientos sino de quién hace los goles", expresó Mosquera en zona mixta después de que Panamá perdiera 2-0 ante Inglaterra en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.



"Me quedo un poco orgulloso con el trabajo que se hizo y el compromiso que se vio dentro del campo. Esperemos que Panamá siga así. Se vio un Panamá que intentó de todas las formas, no lo hemos conseguido y esperemos en un futuro lejano que las cosas se nos den", agregó el portero panameño.



Panamá cierra su segunda participación mundialista con cero puntos y como la única selección que no ha conseguido marcar ningún gol. También se queda sin lograr ningún punto, algo que ya sucedió en Rusia 2018.



Mosquera dijo estar "un poco triste" con los resultados del torneo, pero subrayó que cada compañero "tiene cosas muy positivas".



"Como grupo ni hablar. Estamos orgullosos y esperemos que más adelante se pueda hablar de Panamá de una buena forma y así sigamos creciendo todos", finalizó Mosquera.