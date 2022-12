Kylian Mbappé: “Este Mundial es mi obsesión“

El delantero francés Kylian Mbappé, que con el doblete logrado este domingo ante Polonia en octavos de final del Mundial de Qatar lidera la tabla de goleadores, aseguró que está “obsesionado” con hacer una gran actuación en esta competición y que Francia renueve el título.



“Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos“, dijo el delantero del PSG, elegido mejor jugador del partido.



Mbappé señaló que el fin no está en ser elegido el mejor jugador del Mundial: “El único objetivo es ganar el Mundial, el resto es todo secundario.”



El delantero pidió disculpas a los periodistas por no haber acudido a la rueda de prensa tras los partidos de la primera fase contra Australia y Dinamarca, cuando también había sido elegido mejor jugador del partido.



Por esa negativa, la FIFA ha impuesto una multa a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) que Mbappé afirmó que pagará personalmente porque “no es culpa de ellos.”



“No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas“, señaló.

Por otro lado el seleccionador de Polonia, Czeslaw Michniewicz, felicitó a Francia por su victoria (3-1) en octavos de final del Mundial de Qatar y calificó a Kylian Mbappé, autor de dos goles este domingo, como “un jugador maravilloso” que ya es “el relevo de Messi, Ronaldo o Lewandowski.”



“Es el mejor de Francia, trabajamos mucho para frenarle, como hicimos con Messi antes contra Argentina“, dijo el técnico, que lamentó que no lo lograran, ya que el jugador del PSG marcó un doblete que coloca a los franceses en cuartos.



El técnico explicó que para frenarle tuvieron que poner a más de un jugador y que eso dejaba a Francia otras opciones, como Olivier Giroud, que fue quien abrió el marcador.

“Nadie tiene la receta para parar a Mbappé, es un jugador maravilloso, nos ha hecho mucho daño“, afirmó.



El seleccionador reconoció que Polonia afrontó el Mundial con ambiciones más elevadas, pero dijo que “se cruzó la campeona del mundo” y con un nivel “todavía superior.”

“Hemos cometido muchos errores con el balón, nos han creado ocasiones y nos han marcado. En el primer tiempo también hemos tenido ocasiones, pero todo ha cambiado con el gol de ellos antes del descanso. Eso les ha dado serenidad y a nosotros nos ha subido la presión“, comentó.



Michniewicz lamentó que Polonia no lograra un gol antes, lo que habría incrementado la presión sobre la campeona del mundo y habría relajado a los suyos.



“Si hubiéramos marcado antes que ellos hubiéramos podido ganar. Son muy fuertes, pero si hubiéramos marcado quizá ellos habrían tenido más presión“, indicó.



“Nos vamos con un gusto amargo, pero hemos logrado el objetivo, llegar a octavos, algo que Polonia no había hecho en 36 años. Lo hemos dado todo para clasificarnos“, señaló.

El seleccionador polaco, muy discutido en su país, evitó hablar de su futuro: “No hablemos de mí, hablemos del partido y del equipo.”



Tampoco quiso referirse a la continuidad de Robert Lewandowski en la selección y defendió su rendimiento en el torneo, del que se marcha con dos goles.



“Es el capitán, él decidirá de su futuro. Si es por su juego, será capitán durante años, pero veremos si participa en el próximo Mundial“, declaró.



Agregó que Lewandowski tiene una desventaja con respecto a otras estrellas como Messi, Cristiano o Mbappé: “Su estilo de juego beneficia más a los atacantes“, mientras que el de Polonia “piensa más en frenar a los rivales.”



“Eso pone a Robert en desventaja. Además, hemos jugado contra equipos grandes, no Andorra o San Marino, así que es más difícil marcar“, indicó.