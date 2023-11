La Roja busca darle una 'alegría' a la afición panameña

Panamá vive días complicados en temas sociales y políticos, pero el seleccionado panameño de fútbol busca darle una alegría a su afición.

"A los aficionados, estamos en un momento en el país feo, que no nos gusta a nadie, lo que hace el fútbol y el deporte es unir a la gente, vamos a intentar que sea sobre el terreno de juego esa unidad de país, la alegría de poder clasificar a ( Copa América) y estar un poco más contentos" expresó el técnico del elenco panameño Thomas Christiansen.

Panamá llega hoy a Costa Rica para enfrentar en el estadio Ricardo Saprissa en Tibás a los ticos, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf y que otorga un cupo a la Copa América 2024 en juego programado para este jueves (10:00 p.m. hora panameña).

Christiansen no se confía de Costa Rica, pese a que ha sacado buenos resultados en la mayoría de los juegos en que los ha enfrentado y es cauto al momento de hablar sobre su rival.

"Por suerte tenemos un balance positivo ante Costa Rica, pero es un partido nuevo, una eliminatoria nueva, con el aliciente que es para entrar a la Final Four de la Nations League de la Concacaf y la Copa América 2024" dijo el Mister.

Los ticos se hicieron de los servicios del técnico argentino, Gustavo Alfaro, que debutará en el banquillo contra Panamá.

A juicio del técnico thomas Christiansen, el técnico argentino que estuvo dirigiendo a Ecuador en el mundial pasado, tiene poco tiempo con los jugadores ticos y no hay referencias de él, al frente de los costarricenses.

"Él (Alfaro) llega a una selección y no tiene tanto días de trabajo, las ideas que quiere plasmar en un equipo no se hace un día para otro", dijo Christiansen y agregó que Gustavo Alfaro en su presentación tuvo como técnico tuvo palabras motivacionales hacia el equipo costarricense, su afición, algo que haría cualquier técnico para ilusionar a su gente, eso puede ser un plus para ellos (Costa Rica), pero es un grupo que viene jugando de una manera determinada y futbolísticamente es difícil cambiarlo de un día para otro, añadió.

"Como se dice, "nuevo técnico, victoria segura, esperemos que no sea así" dijo en tono de reflexión Christiansen sobre Alfaro y Costa Rica.

El técnico del elenco panameño también expresó que la prioridad y objetivo principal de la Roja es clasificar a Copa América.