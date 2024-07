La televisión rusa boicotea los Juegos Olímpicos 2024

La televisión rusa boicoteará por primera vez en 40 años los Juegos Olímpicos ante la reducida representación de deportistas rusos debido a la guerra en Ucrania.



El Canal Uno y Rossía no transmitirán el evento, ni siquiera las disciplinas donde compitan rusos, algo que no ocurría desde que la Unión Soviética y el bando comunista boicotearan los Juegos de Los Ángeles 84. EEUU había hecho lo mismo en 1980 con la excusa de la invasión soviética de Afganistán.



Fuentes de esos canales públicos precisaron a medios rusos que hacía "mucho tiempo" que se había tomado la decisión política de no mostrar al equipo ruso compitiendo sin bandera ni himno.



La televisión rusa sí transmitió los Juegos de Tokio en 2021, aunque entonces el equipo eslavo también acudió sólo con atletas neutrales.



La diferencia es que entonces aún no había comenzado la campaña militar rusa en Ucrania, motivo por el que ahora sólo 15 atletas rusos acuden a París.



Algunos comentaristas opinaron que el auténtico motivo del boicot televisivo es financiero, ya que la ausencia de deportistas rusos no garantiza altos índices de audiencia, por lo que los canales renunciaron a adquirir los derechos.



Existía la posibilidad de que Match TV, el canal especializado en deportes, sí transmitiera las principales competiciones, pero después de que las federaciones de taekwondo, judo y lucha rechazaran en el último momento la invitación del COI, también se descartó esa opción.



"Gastar millones por 15 personas en deportes poco populares es un coste injustificado", informó Match TV.



Sea como sea, Mijaíl Polénov, antiguo comentarista de dicho canal, aseguró que la decisión de las televisiones de boicotear los juegos es "una catástrofe de magnitud nacional".



"Ocurre entonces que, para la televisión deportiva rusa, como no está la bandera nacional, los Juegos Olímpicos ya no son una fiesta (...) No transmitir los Juegos es una decisión política", señaló al diario Nóvaya Gazeta.



Ha aprovechado la situación la red social VKontakte -conocida como el Facebook ruso-, que sí ofrecerá en directo tanto las ceremonias de apertura y clausura, como las competiciones en 16 modalidades deportivas.



Otra opción que tienen los rusos es seguir los Juegos a través del canal del COI, opción que los rusos pueden utilizar desde el miércoles, cuando arrancó el torneo de fútbol con el partido España-Uzbekistán (2-1).



Desde altos funcionarios a políticos rusos han asegurado que no recurrirán a televisiones extranjeras para ver los Juegos Olímpicos, ni siquiera para conocer la actuación de sus compatriotas.



En cambio, varios entrenadores, deportistas en activo y leyendas del deporte ruso sí han mostrado intención de seguir de cerca los Juego