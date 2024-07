Lamine Yamal es figura en España; surge otro fenómeno

Un partido para el recuerdo de Lamine Yamal con 16 años y 362 días impulsó el carácter ganador de una generación española hambrienta de gloria, contra una Francia, liderada por su gran figura Mbappé que decepcionó.

Con una actuación excelsa, Lamine Yamal impulsó a España hacia la victoria sobre Francia (2-1) y a su quinta final de la Eurocopa, que disputará el próximo domingo en Berlín ante el ganador de la llave entre Inglaterra y Países Bajos.

Yamal cerró una actuación para el recuerdo que coronó con un golazo en la primera parte, a los 21 minutos, con el que España igualó el gol de Kolo Muani para Francia para el (1-1).

Después, Dani Olmo marcó el segundo gol del combinado dirigido por Luis de la Fuente, para el definitivo resultado.

Al final del partido entre España y Francia, Lamine Yamal fue escogido el MVP del juego.

"Muy feliz por el paso a la final. Queda lo más importante, llevarnos el título", expuso el también jugador del Barcelona.

Yamal que marcó el gol del empate del juego sostuvo. "Estábamos en momentos difíciles, porque al final (Francia) había marcado su gol tan pronto, no he pensado, he intentado meterla donde ha ido y muy feliz. Intento no pensar mucho, disfrutar y ganar. Sobre todo, a ganar, ganar y ganar. Es lo que tenemos en mente", declaró el español.

Dani Vivian ensalzó el gran partido de su compañero Yamal ante a Francia y el pase de España a la final, y aseguró que la joven estrella del Barcelona "es un fenómeno".

Por su lado, Didier Deschamps, seleccionador de Francia, alabó a Lamine Yamal, el mejor jugador de España ante su equipo, y declaró que el extremo del Barcelona "merece todo el mérito que se le atribuye".

Decepción en Mbappé

Sin la máscara protectora, 22 días después de fracturarse la nariz en la primera jornada de la Eurocopa 2024 contra Austria, Kylian Mbappé tampoco esquivó la decepción en la Eurocopa y ante España, inconstante como en tantos otros duelos, desubicado, impreciso y nada decisivo, muy lejos de su nivel, una situación desconocida desde hace diez años.

No fue una cuestión de la máscara, tan entredicho en los últimos tiempos, por la incomodidad que sentía el fenómeno francés.

Mbappé sufrió el mismo laberinto ante Francia que el vivido en los anteriores duelos, ni siquiera por falta de eficacia, porque tampoco dispuso de tantas ocasiones. Casi de ninguna.