Las previsiones de Panamá para el Mundial 2026: posibilidades, grupo y detalles

Actualizado 2026/01/22 09:38:56

La selección de Panamá llega al Mundial 2026 con expectativas renovadas y la ilusión como estandarte. Será apenas su segunda participación mundialista, luego de su debut en Rusia 2018, pero el contexto es distinto: un formato ampliado a 48 equipos, mayor experiencia colectiva y una generación consolidada bajo el mando de Thomas Christiansen.

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, presenta una oportunidad única para que los “Canaleros” intenten superar la fase de grupos por primera vez. Si bien el desafío es complejo, Panamá ha demostrado en los últimos años que puede competir con orden, disciplina y carácter ante selecciones de mayor jerarquía.

Así fue la clasificación de Panamá al Mundial

Panamá aseguró su pase a la Copa del Mundo 2026 tras una campaña destacada en las eliminatorias de CONCACAF, terminando primero en su grupo final con 12 puntos, sin derrotas (3 victorias y 3 empates). Su victoria decisiva 3-0 ante El Salvador en noviembre de 2025 fue el momento culminante que selló la clasificación en el Estadio Rommel Fernández, con goles de César Blackman, Éric Davis y JoséLuis Rodríguez.

El Grupo L: retos y opciones para soñar

En el sorteo celebrado en Washington DC, Panamá fue ubicado en el Grupo L, donde compartirá el escenario con selecciones de mayor tradición futbolística. Además de la potencia Inglaterra, los otros dos países son muy duros de vencer:

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá

Este grupo supone un desafío importante para Panamá, que pese a ser considerado “el más debil”, tiene camino posibles de sorpresa gracias al nuevo formato que permite avanzar también a algunos terceros lugares.

Comparativa: Ranking y mejores resultados de los rivales de Panamá en el Mundial

PaísRanking FIFAParticipaciones en MundialesMejor resultado históricoEstilo de juego predominanteFigura destacada
Inglaterra416Campeón (1966)Ataque posicional y presión altaHarry Kane
Croacia116Subcampeón (2018)Posesión y juego técnicoLuka Modric
Ghana724Cuartos de final (2010)Potencia física y transiciones rápidasThomas Partey
Panamá332Fase de grupos (2018)Bloque defensivo y contraataqueAníbal Godoy

Partidos programados y sedes

FechaRivalSedeHora aproximada (ET)
17 de junioGhanaToronto19:00 ET
23 de junioCroaciaToronto19:00 ET
27 de junioInglaterraNew York/New Jersey17:00 ET

Panamá abrirá su participación contra Ghana en Toronto, un duelo clave para obtener puntos importantes. Luego enfrentará a Croacia, un rival europeo con experiencia reciente en semifinales mundiales, y cerrará frente a Inglaterra, uno de los países más fuertes a nivel global.

Perfil del equipo: historia, estilo y figuras de Panamá

Panamá vive un momento de fortaleza colectiva. Aunque su único antecedente mundialista fue en 2018, donde quedó eliminado en fase de grupos, el plantel actual combina jugadores veteranos con presencia de europeos y talentos jóvenes en ligas competitivas.

Resumen del perfil panameño

AspectoDetalle
Participaciones en Mundiales2 (2018 y 2026)
Mejor actuaciónPrimera fase (2018)
Ranking FIFA33
DTThomas Christiansen
Estilo de juegoVersátil, táctico y adaptativo según rival
FortalezasDefensa sólida, disciplina y cohesión de grupo
DebilidadesMenor profundidad de plantel vs potencia

Jugadores clave a seguir

Aunque no existe un equipo de estrellas, Panamá cuenta con algunas figuras diferenciales:

  • Aníbal Godoy (San Diego FC): Capitán y líder del mediocampo, aporta equilibrio y carácter.
  • Amir Murillo (Olympique de Marsella): Lateral derecho con proyección ofensiva y recorrido internacional.
  • Alberto Quintero (Plaza Amador): Extremo derecho con más de 100 partidos en la selección panameña
  • César Blackman (Slovan Bratislava): Extremo veloz y desequilibrante, clave en las eliminatorias.
  • José Luis Rodríguez (Estrella Roja): Atacante potente que aporta profundidad.
  • Fidel Escobar (Saprissa): Defensor central con experiencia regional y liderazgo.

Posibilidades reales de Panamá en el Mundial

En un grupo con selecciones favoritas como Inglaterra y Croacia, las opciones directas de clasificación pueden parecer modestas. Sin embargo:

  • El formato del Mundial 2026 permite que algunos terceros mejores puntajes avancen a los dieciseisavos, lo cual abre una puerta de esperanza para Panamá.
  • Si el equipo logra resultados sorpresivos y mantiene solidez defensiva, tiene la chance de avanzar más allá de la fase de grupos.
  • La clave será competir con inteligencia, aprovechar oportunidades y no resignarse ante rivales supuestamente superiores.

Puntos fuertes y debilidades de Panamá

Fortalezas

  • Organización defensiva: Panamá ha demostrado solidez atrás, manteniendo un esquema equilibrado que limita espacios peligrosos.
  • Experiencia regional: Su campaña invicta en CONCACAF refleja madurez competitiva.

Debilidades y desafíos

  • Profundidad de plantel: La fuerza comparada con potencias europeas es menor en cuanto a calidad y recursos.
  • Juego ofensivo: Crear ocasiones de gol ante defensas organizadas será vital para sumar puntos.
  • Gestión de la presión: Mantener la calma en momentos clave marcará el éxito o fracaso del equipo.

Preguntas frecuentes sobre Panamá en el Mundial 2026

1. ¿Cuántas veces ha jugado Panamá un Mundial?

Panamá ha jugado oficialmente en dos Copas del Mundo: Su debut fue en 2018 y la segunda será en 2026.

2. ¿Quiénes son los rivales de Panamá en la fase de grupos?

Los rivales de grupo serán Inglaterra, Croacia y Ghana en el Grupo L.

3. ¿Qué posibilidades reales tiene Panamá de avanzar?

Aunque es considerado un “underdog”, el formato del Mundial permite avanzar incluso como tercer mejor puntaje de grupo, por lo que sumar puntos y competir con orden puede ser suficiente.

4. ¿Quiénes son los jugadores más influyentes de Panamá?

Los líderes del equipo incluyen a Aníbal Godoy, Amir Murillo, Eric Davis y César Blackman, entre otros.

5. ¿Qué significado tiene esta clasificación para Panamá?

Esta participación refleja el crecimiento sostenido del fútbol panameño, mostrando que puede competir incluso con selecciones de mayor tradición.

