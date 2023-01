Latin America Amateur Championship 2024 será en Panamá

Panamá será sede del Latin America Amateur Championship (LAAC) 2024 y se jugará en el Santa María Golf Club entre el 18 al 21 de enero del otro año.

El Masters Tournament, The R&A y la USGA dio conocer que Panamá será sede por segunda ocasión del Latin America Amateur Championship, que se jugará en su novena versión.

En el año 2017, Panamá fue sede del Latin America Amateur Championship, en esa ocasión el ganador fue el chileno Tomás "Toto" Gana, en un evento se hizo en el Club de Golf de Panamá.

En esa oportunidad el panameño Miguel Ordoñez quedó entre el Top 10.

"Es un honor recibir a los mejores jugadores aficionados de Latinoamérica en nuestra hermosa sede para el Latin America Amateur Championship 2024", precisó José Ignacio Olea, director general de Santa María Golf Club.

"Estamos fascinados con el regreso del Latin America Amateur Championship a Panamá y que debute en uno de nuestros mejores campos, Santa María Golf Club", dijo el presidente de la Asociación de Golf de Panamá, Miguel Durán.

En el anuncio de la sede 2024, los organizadores dieron a conocer la incorporación de la exención al U.S. Open para el campeón del LAAC a partir de 2023 en The Los Angeles Country Club. Esto se suma a la exención vigente para The Open y a la invitación al Masters Tournament para el campeón del LAAC.