Laura Restrepo tuvo una experiencia motivadora en el LPGA Tour

La deportista panameña Laura Restrepo tuvo una semana complicada en su debut en el LPGA Tour, sin embargo, se marchó de Ohio cargada de motivación.

Versión impresa

Laura se convirtió la semana pasada en la primera golfista istmeña en jugar al nivel más alto de este deporte.

Restrepo comenzó su participación con score de 81 y se despidió del Marathon LPGA Classic con puntuación de 74.

"Difícil semana de golf. Increíble experiencia. Me marcho motivada para seguir mejorando y ser más fuerte", destacó la jugadora.

Ahora la egresada de la Universidad de Louisville retomará su calendario de competencias en el Symetra Tour. Esta semana se disputa en Arizona el Founders Tribute, el segundo evento tras la pausa por el coronavirus.

"Estoy feliz de estar jugando. Tengo un mes de mucha competencia, por fin. Llevaba cuatro meses en la casa esperando poder jugar", comentó Laura.

El período de pausa debido al coronavirus ayudó a Restrepo fortalecer otros aspectos, aunque reconoció que sí afectó el ritmo de juego.

"En el tema del gimnasio me ayudó porque tuve más tiempo para seguir fortaleciendo, pero sí afectó no poder jugar. La cancha estuvo cerrada siete semanas, entonces nos afectó no seguir en el ritmo. Da mucho pesar ver todos los torneos que se cancelaron. Nuestro calendario tenía 25 torneos y ahora 8", expresó.

VEA TAMBIÉN: Rosario Vargas de nuevo a la cancha con Valencia B

Por otro lado, Restrepo se refirió a los protocolos, que además de una prueba de COVID-19 antes de cada torneo, incluyen recomendaciones de permanecer el mayor tiempo posible en el hotel.

"Cuando estás en los torneos no puedes salir a comer y todo lo tienes que pedir al hotel, tratar de no exponerte, no hay fanáticos, la casa club está cerrada. Se sienten muchas diferencias, pero al final tenemos la suerte de poder seguir compitiendo", puntualizó.

Este año las integrantes del Symetra Tour no podrán obtener su tarjeta para ascender al LPGA Tour, no obstante para Restrepo es una oportunidad para hacer cambios, llegar más fuerte y preparada para 2021.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!