LeBron James se despide de los Lakers y entra en la agencia libre de la NBA

LeBron James definió como "un honor" haber llevado la camiseta de Los Ángeles Lakers, franquicia de la que se despidió este martes para entrar en la agencia libre de la NBA.

"Gracias a ustedes", escribió LeBron en X al contestar al mensaje de agradecimiento de los Lakers.

James, de 41 años, aseguró que fue un honor estar en los Lakers e intentar "dar continuidad a la grandeza y al legado" de la franquicia.

"¡Espero haber hecho sentir orgullosos a algunos durante mi etapa!", concluyó.

LeBron seguirá jugando en la NBA en la próxima temporada y los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers figuran entre los posibles destinos del máximo anotador histórico de la liga.

James saldrá de los Lakers tras ocho años en los que conquistó el anillo en la Burbuja de Orlando en 2020 en las Finales contra los Miami Heat.

En la última temporada, el cuádruple campeón NBA promedió 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por partido, pero su equipo cayó ante los Oklahoma City Thunder en la segunda ronda de los 'playoffs'.

Los Lakers habían propuesto a LeBron seguir en la franquicia, que se quedará ahora con Luka Doncic como principal cara visible.

