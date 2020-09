Leo Messi mantendrá la cinta de capitán del Barcelona

Leo Messi seguirá como primer capitán del Barcelona después de que sus compañeros de vestuario así lo hayan decidido en una votación, según se informó ayer.

Así, el argentino será el encargado de esta función por tercera temporada consecutiva desde que en el verano del 2018 cogió el relevo de Andrés Iniesta.

Los otros tres capitanes del conjunto azulgrana también serán los mismos que el curso pasado: Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergi Roberto.

Por otro lado Ronald Koeman explicó ayer que su equipo tuvo "momentos de buena intensidad" en el triunfo por 3-1 ante el Nástic de Tarragona en el estadio Johan Cruyff y que por ese motivo se marchan "contentos, aunque siempre hay cosas por mejorar".

"Al tratarse del primer encuentro de la pretemporada quise que todos los jugadores pudieran jugar 45 minutos y no ha habido ninguna lesión", dijo.

Preguntado por el sistema de juego 4-2-3-1 que puso en práctica admitió que "es un sistema de juego un poco diferente al que ha utilizado el Barcelona en las últimas temporadas, pero ahora tenemos muchos centrocampistas y tenemos que aprovecharlo".

También se refirió a jugadores como Leo Messi y Coutinho, quienes a pesar de llevar una carga de entrenamientos inferior a la mayoría de efectivos de la plantilla han jugado 45 minutos como todos: "he querido integrar los jugadores que llevan menos días de entrenamiento con el grupo porque es una pretemporada atípica y lo importante ahora es coger físico para más adelante hace un trabajo táctico".

En tanto que no fueron convocados para el partido ni Luis Suárez ni Arturo Vidal, con los que no cuenta Koeman, ni tampoco Rafinha, Wagué y Matheus Fernandes de los jugadores de la primera plantilla.

Tampoco se vistieron de corto Pjanic y Todibo, quienes justo hoy sábado realizaron su primer entrenamiento después de superar el coronavirus, ni tampoco Ter Stegen y Umtiti, lesionados.

El Barcelona seguirá poniéndose a punto el miércoles, en el mismo recinto, el estadio Johan Cruyff, ante el Girona de LaLiga SmartBank.

QUOTABLE | @RonaldKoeman reacts to the win in his first game as manager pic.twitter.com/8abgoFW27Q— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2020