Lewis Hamilton amplía su récord histórico y le dedica su nueva pole a 'Black Panther'

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, que saldrá primero hoy en el Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps, dedicó la 'pole' que consiguió ayer al actor estadounidense Chadwick Boseman, protagonista de 'Black Panther', fallecido el viernes a los 43 años.

Hamilton amplió a 93 su propio récord histórico de 'poles' en la categoría reina del automovilismo, al mismo tiempo que elevó a seis el de 'poles' en Spa con una nueva exhibición -le colocó medio segundo a su compañero finlandés Valtteri Bottas, que fue segundo. Se la dedicó, primero en su comunicación interna por radio; y más tarde, en la entrevista oficial en zona de meta, al fallecido actor.

"Fue una sesión muy limpia", explicó Hamilton, después de cubrir los 7.004 metros de la mítica pista belga en un minuto, 41 segundos y 252 milésimas, 511 menos que Bottas, que este domingo saldrá junto a él desde la primera fila.

"Cada vuelta fue mejor que la anterior y toda la gente que trabajó por detrás, en la sombra, volvió a hacer un sensacional trabajo", dijo Hamilton, que este domingo apuntará a su victoria número 89 en Fórmula Uno, que lo colocaría a solo dos del récord histórico del alemán Michael Schumacher.

Hamilton manifestó que la pole conseguida tenía un significado diferente para él.

"Esta es una 'pole' muy importante, porque en medio de la noche me despertaron para decirme que había muerto Chadwick Boseman, a quien se la quiero dedicar", indicó el séxtuple campeón del mundo inglés, que lidera el Mundial con 132 puntos, 37 más que el holandés Max Verstappen, que este domingo arrancará desde la tercera plaza.

"Al conocer la triste noticia me propuse salir ahí y pilotar a la perfección, que es lo que hubiera hecho él. Él era un auténtico héroe", señaló en Spa-Francorchamps Hamilton.'

VEA TAMBIÉN: Mariano Rivera lamenta muerte de 'Black Panther'; la MLB llora a Chadwick Boseman

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que quedó eliminado ayer en la segunda ronda (Q2) de la sesión de calificación para el Gran Premio de Bélgica, declaró en el circuito de Spa-Francorchamps que "sencillamente, no" tienen "más".

"No tenemos nuevas piezas... no es tan sencillo. Es difícil, lo probamos todo; pero, sencillamente, no tenemos más", explicó Vettel, cuádruple campeón del mundo (2010-13, con Red Bull) al canal de televisión alemán RTL.

Vettel acabó con el decimocuarto tiempo la segunda ronda de la calificación, un puesto por detrás de su compañero monegasco Charles Leclerc, que tampoco se clasificó para la Q1.

"No tendría tiempo para explicar todo lo que sucede. En la carrera intentaremos darlo todo", precisó.

STARTING GRID: BELGIAN GRAND PRIX



All set for a thriller at Spa on Sunday - and here's how they line up at lights out #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/JVsbSKRMGd— Formula 1 (@F1) August 29, 2020