Lineth 'Palito' Cedeño pide disculpas por su error

La delantera Lineth “Palito” Cedeño que fue separada del Sporting San Miguelito, pidió disculpa y asume la responsabilidad de sus actos al ser separa de la institución “Rojinegra”.

La mundialista de Australia-Nueva Zelanda 2023, en un comunicado en sus redes sociales escribió: “Quiero pedir disculpas por mi error, Me equivoqué y debo aceptar las consecuencias, porque hoy, después de lo ocurrido, me di cuenta que cometí un error, que a esta altura de mi carrera no se puede cometer”.

En su mensaje, Cedeño añadió que pide disculpas a sus compañeras de equipo (Sporting SM), y de selección, quienes trabajan de manera muy profesional para levantar el fútbol femenino panameño a nivel local y mundial”, dijo la jugadora.

La jugadora fue expulsada de Sporting por "indisciplina" en un comunicado del Sporting, que no profundizó en detalles.

La delantera tendrá ahora que esperar otra oportunidad con algún equipo.

Cedeño también agradeció el apoyo recibido, lo más importante en estos momentos difíciles y promete trabajar más duro.

"Trabajaré más fuerte que nunca para que Lineth Cedeño continué marcando goles importante para nuestro país", indicó.