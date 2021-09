Lionel Messi supera al astro brasileño Pelé

Con triplete de Lionel Messi, que superó este jueves a Pelé como máximo goleador histórico de las selecciones sudamericanas con 79 tantos, Argentina venció por 3-0 a Bolivia en la décima jornada de las eliminatorias a Catar.

Versión impresa

El capitán de la Albiceleste, la figura de esta noche ante la "Verde" en el estadio Monumental de Buenos Aires, alcanzó este récord en 153 partidos jugados con Argentina y extendió su leyenda.

El brasileño Neymar es quien más se acerca a la gesta de Messi y Pelé, pues ha marcado 69 goles.

Messi era desde 2016 el máximo anotador de la selección argentina cuando superó los 54 tantos de Gabriel Batistuta.

Lionel Messi no pudo contener las lágrimas en su emoción luego del triplete ante Bolivia y la celebración ante su público por la obtención de la Copa América: “Hace mucho que soñaba con esto”.

“Es un momento único por cómo se dio y después de tanto esperar. No había mejor manera de que sea y poder estar acá festejando es algo increíble”, señaló el capitán tras el triunfo por 3-0 que deja a la Albiceleste como escolta de Brasil en las eliminatorias Sudamericanas.

"No puedo más de tanta felicidad. Esto es lo que había soñado siempre y se me dio. Por mi familia que me está mirando y por todos los argentinos. La verdad que estoy muy emocionado. Mi mamá y mis hermanos están en la tribuna, que sufrieron mucho también. Estoy muy feliz”, enfatizó antes de romper en llanto en declaraciones televisivas tras el encuentro.



"La verdad que siempre lo digo: los premios individuales son secundarios, porque estamos acá por otra cosa", señaló al ser consultado por su récord de 79 goles, que le permitió superar a Pelé (77) y quedar como el máximo anotador en selecciones en Sudamérica.

VEA TAMBIÉN: Pitazo: Panamá gusta con su fútbol, pero hay que mirar el mes de octubre



Luego Messi levantó una vez más la Copa América ante el público argentino, dio la vuelta olímpica, festejó con sus compañeros antes de emprender su regreso hacia París.

Con el triunfo, la Albiceleste sigue invicta y en el segundo lugar de la clasificación con 18 puntos, mientras la Verde es novena con seis unidades. En la próxima jornada, el 7 de octubre, Argentina visitará a Paraguay y Bolivia irá a los pagos de Ecuador.